I. Murad yaptırmıştı, 635 yıldır ibadet ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel I. Murad yaptırmıştı, 635 yıldır ibadet ediliyor - Son Dakika

I. Murad yaptırmıştı, 635 yıldır ibadet ediliyor

6 saat önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 1385 yılında Sultan I. Murad tarafından yaptırılan Gazi Süleyman Paşa Camii'nde yaklaşık 635 yıldır kesintisiz olarak ibadete ediliyor.

I. Murad yaptırmıştı, 635 yıldır ibadet ediliyor, System.String[]

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 1385 yılında Sultan I. Murad tarafından yaptırılan Gazi Süleyman Paşa Camii'nde yaklaşık 635 yıldır kesintisiz olarak ibadete ediliyor.


Trakya bölgesinin en gözde camileri arasında yer alan Gazi Süleyman Paşa Camii, asırlara meydan okuyan sağlam yapısı ve mimarisi ile günümüzde de ibadete açık. Cuma ve bayram namazlarında kılıçla hutbelerin okunduğu tarihi cami, Gelibolu'nun timsal yapılarından biri olarak ön plana çıkıyor. Sultan I. Murad tarafından yaptırılan ve Gelibolu'da Osmanlı'dan günümüze kalan ender eserlerden birisi olan tarihi cami, halk arasında Büyük Camii olarak da anılıyor. Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa'nın mimarlığını üstlendiği Gazi Süleyman Paşa Camii, 1676, 1891 ve 2006 yıllarında tamirat gördü. Günümüze kadar ayakta kalmayı başaran tarihi cami, sağlam yapısıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.


"Allah ecdadımızdan gani gani razı olsun"


Gazi Süleyman Paşa Camii'nde yaklaşık 30 yıl imamlık yapan İhsan Özdoğan, tarihi caminin Trakya'daki en meşhur camiler arasında yer aldığını vurgulayarak, "Bu camide 9 Şubat 1972 tarihinden 2003 yılına kadar imam hatiplik yaptım. Tarihi bir camidir. Burası kılıçla fethedildiği için cuma ve bayram namazlarında hutbeye kılıçla çıkılır. İstanbul'daki camilerin bir çoğundan eski bir camidir. İstanbul'un fethinden 99 sene önce fethedilmiş bir yer olduğu için böyledir. O yüzden İstanbul'daki camilerin bundan sonra yapıldığı rivayet edilir. Mesela ben sürekli bakarım ve derim ki, ecdadımız bizden oldukça kuvvetliymiş. O zamanlar vinç, beton veya demir yokmuş. Caminin ayakta durmasını sağlayan direklerin en altında sadece bir parça kurşun bulunmakta. O dönemlerde bu direkleri nasıl kaldırdılar? Nasıl oraya getirdiler? Sadece bir parça kurşun ile oraya koymuşlar ve 600-700 senedir ayakta durmakta. Allah ecdadımızdan gani gani razı olsun. Edirne Selimiye ve Edirne Üç Şerefeli Cami'den sonra burası gelmektedir" dedi. - ÇANAKKALE

Süleyman Paşa, Çanakkale, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:05 Kaynak: İHA
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