"I ¦ NY" logosunun yaratıcısı Milton Glaser hayatını kaybetti - Son Dakika

"I ¦ NY" logosunun yaratıcısı Milton Glaser hayatını kaybetti

"I ¦ NY" logosunun yaratıcısı ünlü Amerikalı ünlü grafik tasarımcısı Milton Glaser, 91 yaşında öldü.

Tarihte en sık taklit edilen logo olarak kabul edilen tasarım " New York'u Seviyorum" tasarımı, 1977'de bir turizm kampanyası için yapılmıştı.

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Glaser, "basit bir fikir" dediği logosunun bu kadar ünlü olması karşısında çok şaşırdığını söylemişti.

New York dergisinin kurucularından olan Glaser, Amerikalı ünlü şarkıcı Bob Dylan'ı psikedelik saçlarıyla resmettiği posteriyle de biliniyor.

Karısı Shriley Girton, New York Times'a Glaser'in inme sonucu hayatını kaybetiğini söyledi.





Glaser kimdir?

Glaser, 1929'da New York'un Bronx semtinde dünyaya geldi. Manhattan'da Cooper Union sanat okulundan mezun olan Glaser daha sonra İtalya'da Bologna Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oldu.

1954'te Cooper Union'dan üç arkadaşı Push Pin stüdyolarını kuran Glaser, ticari sanatta yeni bir görsel dilin yaratılmasına katkıda bulundu. Glaser eserlerinde Art Nouveau'dan Çin resim sanatına, Alman ahşap baskılarından 1930'ların karikatürlerine kadar birçok şeyden ilham aldığını söylüyordu.

Milton Glaser Amerikalı ünlü şarkıcı Bob Dylan'ın siluetini resmettiği ve Fransız asıllı Amerikalı ressam Marcel Duchamp oto-portresini temel aldığı posterinde İslam sanatından esinlendi.

Dylan'ın 1967 Greatest Hits albümünde kullanılan bu poster şarkıcının milyonlarca hayranının duvarlarını süsledi.

1968'de New York dergisinin kurucuları arasında yer alan Glaser, burada dokuz yıl sanat direktörlüğünü üstlendi.

Dergi, Glaser'ın ölümüyle ilgili haberinde "Ofisimizde, 60'ların sonlarında, New York'u gazete morgundan çıkarıp büyük bir Amerikan dergisine dönüştüren kadın ve erkeklerden oluşan küçük bir ekibin üyesi olarak hep bizimle birlikte olacak" denildi.

Glaser, 1974'te kendi tasarım şirketini kurdu

Milton Glaser, üç yıl sonra suç dalgası ve mali krizin pençesindeki New York'ta turizmi canlandırmak amacıyla başlatılan bir kampanya için ücretsiz olarak "I ¦ NY" logosunu yarattı. Glaser, logo fikrinin bir takside aklına geldiğini ve eskizi pastel boyayla bir zarfın üzerine çizdiğini söylemişti.

Zarf, şimdi Modern Sanatlar Müzesi MoMA'da sergileniyor. Glaser, 2008'de New York Times'a tasarımı için "Hayatta yaptıklarınızın sonucunu bilemeyeceğinizi gösteren tuhaflıklardan biri. Basit, aptalca bir efemera parçasının 20'nci yüzyılın en çok yayılan imgelerinden biri olacağı kimin aklına gelirdi?" demişti.

Glaser 1 Eylül saldırılarından sonra logosunun "I ¦ NY MORE THAN EVER" (New York'u hiç olmadığı kadar çok seviyorum) versiyonunu yapmıştı. Logoda bu kez "yaralı" bir kalp yer alıyor.

New York Times, Bob Dylan, New York, İtalya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 15:47 

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