I·stanbul Kitap Fuarı blog sayfası okurla bulus¸uyor - Son Dakika

I·stanbul Kitap Fuarı blog sayfası okurla bulus¸uyor

39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın bir su¨re o¨nce yayına bas¸layan blog sayfası "isimizgucumuzkitap.com", gu¨ncellenerek kitapseverlerin kars¸ısına c¸ıkıyor.

39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın bir su¨re o¨nce yayına bas¸layan blog sayfası "isimizgucumuzkitap.com", gu¨ncellenerek kitapseverlerin kars¸ısına c¸ıkıyor.

MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
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Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle sonbaharda düzenlenecek fuarın bir süre önce yayına başlayan sayfası gu¨ncellendi.

"İşimiz Gücümüz Kitap" sloganıyla hazırlanan sayfada yaz boyunca gu¨ncel kitaplar, dosya konuları, fuardan haberler ve çeşitli içerikler yer alacak.

Edebiyat du¨nyasından haberler, ro¨portajlar, incelemeler ve yazı dizileriyle kitapseverleri bulus¸turacak platformda, fuarın onur yazarlarının ac¸ılıs¸ konus¸malarından videolar ve so¨yles¸iler de paylas¸ılacak.

Ac¸ılıs¸ konus¸maları dizisinde her hafta yeni bir konus¸ma videosu www.isimizgucumuzkitap.com" adresinde yayınlanacak.

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın bu yıl 31 Ekim-8 Kasım'da, 39'uncu kez TU¨YAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde okurlarla bulus¸ması planlanıyor.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel I·stanbul Kitap Fuarı blog sayfası okurla bulus¸uyor - Son Dakika

Son Dakika

21:56 MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi 21:35 Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak 21:31 Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:33 Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı 20:19 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi 19:49 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor 18:54 Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:49 İstanbul'daki taksi tartışmasında tüketici temsilcisi, taksicileri kendisini tehdit etmekle suçladı 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:24 FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı 09:34 Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı 09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı
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