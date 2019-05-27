Son Dakika Haberleri: I-TECH'Te Oklar Teknoloji İçin Atılacak

I-TECH'Te Oklar Teknoloji İçin Atılacak

2 saat önce

Ankara'nın ilk teknoloji fuarı I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı'nda oklar teknolojiyi gösterecek.

I-TECH'Te Oklar Teknoloji İçin Atılacak, System.String[]

ONOK Okçuluk, 14-15-16 Haziran tarihlerinde Ankara Üniversitesi'nde düzenlenecek olan I-TECH'e katılıyor. Türklerin ata sporu olan okçuluğu hak ettiği değere ulaştırmayı hedefleyen ONOK Okçuluk, I-TECH'te teknoloji meraklılarıyla buluşuyor. Onok Okçuluk I-TECH'te fuar süresince deneme atışı yaptırarak okçuluk sporunu tanıtacak. I-TECH'te tüm katılımcılar ata sporumuzu deneyimlerken fuar ayrıca renkli görüntülere sahne olacak.

Ankara'nın En Büyük Cosplay Yarışması'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan I-TECH'te Sanal ve Artırılmış Gerçeklik, Yapay Zeka, Robotik, Internet of Things, Drone, E-Spor, E-Müzik, Evde Eğlence, 3D Yazıcılar, Oyun Ekipmanları, Start-up, Melek Yatırımcılar, Mobil Aplikasyon Sistemleri'nin son trend ürünleri yer alacak.

I-TECH, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ankara Ticaret Odası'nın destekleri ve Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASTAM) işbirliğiyle; HHB Expo tarafından düzenleniyor. I-TECH'in binlerce kişiyi ağırlaması bekleniyor.

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:57 Kaynak: Bültenler
Ankara Üniversitesi, Ankara, Güncel
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