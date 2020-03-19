I·TI·RAFC¸ILARIN DI·LI·NDEN FETO¨'NU¨N KARANLIK YU¨ZU¨: Mahrem imam, MİT tırlarının durdurulmasında... - Son Dakika
Son Dakika Güncel I·TI·RAFC¸ILARIN DI·LI·NDEN FETO¨'NU¨N KARANLIK YU¨ZU¨: Mahrem imam, MİT tırlarının durdurulmasında... - Son Dakika

I·TI·RAFC¸ILARIN DI·LI·NDEN FETO¨'NU¨N KARANLIK YU¨ZU¨: Mahrem imam, MİT tırlarının durdurulmasında...

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) karanlık yüzünü, uzun yıllar örgütün mahrem birimlerinde görev alan itirafçılar anlattı.

I·TI·RAFC¸ILARIN DI·LI·NDEN FETO¨'NU¨N KARANLIK YU¨ZU¨: Mahrem imam, MİT tırlarının durdurulmasında..., System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) karanlık yüzünü, uzun yıllar örgütün mahrem birimlerinde görev alan itirafçılar anlattı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulması olayında jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlenen ve saklandığı gaybubet evinde yakalanan mahrem imam M.İ, olayda FETÖ'nün talimatıyla rol aldığını itiraf etti.

Hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından dava açılan ve yargılaması devam eden tutuklu sanık M.İ, örgütte uzun yıllar görev aldığını belirtti.

FETÖ ile ilk olarak 1998 yılında Ordu'da örgüte ait dershaneye giderek tanıştığını anlatan M.İ, "Örgüte ait evlerde kaldım. Daha sonra Ankara'ya gittim, orada Celalettin isimli birisiyle tanıştım. Bir süre sonra kendisini Ercan olarak tanıtan bir şahıs bana 'Celalettin'in selamı ile arıyorum.' dedi. Bu şahıs beni üç ay sonra tekrar aradı ve bana 'Bir iş var, bunu yapabilir misin?' dedi. Bahsettiği işin içeriğini sorduğumda 'Askerlere rehberlik yapacaksın ve tayinini Çorum'a alacaksın.' dedi. İlk önce eşimin tayini Çorum'a alındı. Çorum'da üç yıl boyunca uzman çavuşlarla görüştüm." ifadelerini kullandı.

M.İ, 2012 yılında yüksek lisans eğitimi için Hatay'a gittiğini ve "Ercan" kod adlı örgüt üyesinin kendisini "Halil" kod isimli örgüt mensubuna yönlendirdiğini belirtti.

Adana'da Halil'le görüştüğünü dile getiren FETÖ imamı M.İ, "Halil, FETÖ'nün Adana bölgesindeki jandarma subay ve astsubaylardan sorumlu müdürüydü. Bir süre sonra Hasan ve Ömer isimli subaylara ders vermeye başladım. Sonra Hüseyin isimli birisiyle tanıştım. Sonra Dörtyol'dan asker iki kişiyle tanıştım. Bunlar Cemal ve Musa isimli şahıslardı. Bu asker şahıslarla görüşmelerimiz ayrı ayrı oluyordu. MİT tırlarının durdurulmasına kadar bu şahıslarla görüştüm." beyanında bulundu.

"FETÖ'nün beni nasıl kullandığını anladım"

MİT tırlarının durdurulması için yapılan ihbarla ilgili talimatı 'Halil müdür" kod isimli FETÖ mensubundan aldığını anlatan M.İ. şöyle devam etti:

"1 Ocak 2014'te Hatay'da bir gün okul bahçesindeyken beni Halil kod isimli Hamza Ali Ece aradı. Bana 'Evine geç, sana bir şey söyleyeceğim.' dedi. Bana telefonda 'Reyhanlı'dan Hassa yönüne gidecek olan, içinde silah ve mühimmat bulunan, terör örgütlerine giden bir tır olacak, bunu ihbar edeceksin.' dedi. Şu an hatırlamadığım iki tırın plakasını verdi."

Bunun üzerine belirlenen noktaya gittiğini ancak telefon kulübesi bulamadığını belirten M.İ, bu kez Saray Caddesi'nde bahis oynatılan iş yerinden 156'yı aradığını ifade etti.


M.İ, görevliye ihbarda bulunacağını ilettiğini kaydederek, şunları dile getirdi:

"Jandarma 156'yı aradım ve 'Reyhanlı'dan Hassa yönüne giden bir tırda PKK terör örgütüne giden silahlar var.' dedim. Bana araç bilgilerini sordu. 156 görevlisine, Halil müdürün bana verdiği plakaları verdim. İhbarı yapanı sordu, ben de o anda aklıma gelen 'Tahir Kara' diye bir isim söyledim. İhbarı yaptıktan sonra çay bahçesine gittim. Ertesi gün basından MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin haberleri okudum. Halil'in yaptığı planda FETÖ'nün beni nasıl kullandığını anladım.

Halil beni tekrar arayarak 'Terör örgütüne giden silahları engelledin?' dedi. Bana 'Daha önce görüştüğün askerlerle artık görüşmeni sonlandır, telefonunu da kır at.' dedi."

M.İ. bunun üzerine kendisine verilen tuşlu telefonu attığını ve bu olaydan sonra "Cemal" kod adlı kişinin kendisini sakladığını kaydetti.

Bir süre sonra "Halil müdür" kod adlı kişinin yerine "Yavuz müdür" kod isimli şahsın geldiğini belirten M.İ, şunları beyan etti:

"Bize 'Kaldığınız evi değiştirin.' talimatı verildi. Biz de bulunduğumuz evi değiştirdik. 2017 yılının yaz ayında Ordu'ya gittim. Bana sahte kimliği 'Cemal' getirdi. Ben bu kimliği yol kontrolünde kullanmak için beklettim. Yakalanana kadar bu sahte kimlikle Ordu'da yaşadım, ayrıca 'Cemal' bana bir telefon verdi. Bu telefonda bir tane doktorun telefonu kayıtlıydı. Ben Ordu'da kendi tuttuğum evde kaldım. Hatay'da ilk kaldığımız eve polis geldiğinde ifade vermeyi düşündük fakat 'Yavuz müdür' kod isimli şahıs bize 'Bekleyin, ifadeye gitmeyin.' dedi.

Zaten sonraki süreçte darbe girişimi oldu. Bu meseleleri kimseye açmadım, bu örgütün içinde olduğum için çok pişmanım."

Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:24 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü         
13:24
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti         
11:41
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı         
10:25
İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor         
09:14
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı         
08:48
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu         
00:13
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi         
23:47
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı         
23:43
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi         
23:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 18:21:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: I·TI·RAFC¸ILARIN DI·LI·NDEN FETO¨'NU¨N KARANLIK YU¨ZU¨: Mahrem imam, MİT tırlarının durdurulmasında... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]