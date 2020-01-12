İ.Ü CERRAHPAŞA'DAN DÜN MEYDANA GELEN SİLİVRİ DEPREMİ ÖN İNCELEME RAPORU - Son Dakika
Son Dakika Güncel İ.Ü CERRAHPAŞA'DAN DÜN MEYDANA GELEN SİLİVRİ DEPREMİ ÖN İNCELEME RAPORU - Son Dakika

İ.Ü CERRAHPAŞA'DAN DÜN MEYDANA GELEN SİLİVRİ DEPREMİ ÖN İNCELEME RAPORU

7 saat önce

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi, Jeofizik ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri tarafından hazırlanan dün Silivri Açıklarında Meydana gelen depremin Ön Inceleme Raporu yayınlandı.

İ.Ü CERRAHPAŞA'DAN DÜN MEYDANA GELEN SİLİVRİ DEPREMİ ÖN İNCELEME RAPORU, System.String[]

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi, Jeofizik ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri tarafından hazırlanan dün Silivri Açıklarında Meydana gelen depremin Ön Inceleme Raporu  yayınlandı. Raporda, "Sİsmik aktivitenin çarpıcı özelligi, Ana Marmara Fayı'nın kuzeyinde, yaklaşık 10 km uzunlukta, 5 km genişlikte ve kabuğun sığ-orta derinliklerini içine alan dar bir bölgeye yoğunlaşmış olmasıdır." denildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi: "11 Ocak 2020 tarihinde Istanbul'da meydana gelen depremle ilgili olarak üniversitemiz Türkiye saati ile 16: 37: 36'da Silivri açıklarında lokal büyüklügü (ML) 4.6 olan hafif şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Avcılar ve civarında daha güçlü olmakla birlikte Istanbul'un Anadolu ve Avrupa yakası genelinde de hissedilmiştir.  Depremin derinligi B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verileri kullanılarak 17.5 km olarak elde edilmiştir. Deprem Marmara Denizi içinde meydana gelmiş ve depremin lokasyonu 40.8563K enlemi, 28.2375D boylamı olarak hesaplanmıştır. Deprem episantırının Silivri'nin merkezine olan uzaklıgı yaklaşık 23 km'dir. Depremin oluş zamanından itibaren, lokal büyüklügü ML ~2.0 olan 7 adet deprem daha gözlenmiştir. Odak mekanizması çözümleri 4.6 büyüklügündeki depremin yaklaşık Dogu-Batı doğrultulu bir fay üzerinde meydana geldiğine, bu fayın da sağ yanal atım bileşenine sahip bir ters fay olduğuna işaret etmektedir.  26 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşen 5.8 büyüklügündeki deprem ve ardından gelen sismik aktivitenin çarpıcı özelliği, Ana Marmara Fayı'nın kuzeyinde, yaklaşık 10 km uzunlukta, 5 km genişlikte ve kabuğun sığ-orta derinliklerini içine alan dar bir bölgeye yoğunlaşmış olmasıdır."


- İstanbul
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, İstanbul, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:46 Kaynak: DHA
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