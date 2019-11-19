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İ.Ü Cerrahpaşa Rektörü Prof. Aydın'a Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi'nden "Gelişen Lider...

6 saat önce

İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

İ.Ü Cerrahpaşa Rektörü Prof. Aydın'a Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi'nden
İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Aydın, dünyadaki en önemli branş kuruluşu olan Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi (American Academy of Orthopaedic Surgeons- AAOS)  tarafından verilen Gelişen Lider Ödülü'ne 'Emerging Leaders Scholarship Award' layık görüldü.

2016 yılında da aynı kuruluşun 'Uluslararası Cerrahi Beceri Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. Aydın, bu kuruluşun verdiği ödülü alan ilk Türk ortopedi ve travmatoloji uzmanı oldu. Geçmişte ödül alan ortopedik cerrahların özel davetle değerlendirmeye alındığı bu ödül, Prof. Dr. Nuri Aydın'ın geçmişte yapmış olduğu çalışmalar, uluslararası etkinliklerde aldığı görevler ve mevcut projeleri değerlendirilerek verildi. Prof. Dr. Aydın, ödülünü almak üzere Mart 2020'de ABD'nin Orlando şehrinde düzenlenecek olan ve tüm dünyadan yaklaşık 35 bin katılımcı ile dünyanın en büyük Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması olan AAOS yıllık  toplantısına davetli olarak katılarak ödülünü alacak.

Ağırlıklı uzmanlık alanı omuz cerrahisi olan Prof. Dr. Aydın, ayrıca spor yaralanmaları ve diz cerrahisi alanında çalışmalar yapıyor.  Çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları bulunan Prof. Dr. Aydın, halen Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (SICOT)'nin omuz cerrahisi kurul başkanlığını ve Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Yönetim kurulu üyeliklerini yürütüyor. Prof. Dr. Aydın'ın kendi alanında birçok kurs ve eğitim faaliyetleri de bulunuyor.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:37 Kaynak: DHA
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