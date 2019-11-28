"I. Uluslararası Geleneksel Türk Sanatları" çalıştayı başladı

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Iğdır Üniversitesi tarafından organize edilen "I. Uluslararası Iğdır Geleneksel Türk Sanatları" çalıştayı başladı.

Iğdır Üniversitesi Mediko-Sosyal binasındaki çalıştaya Türkiye'nin farklı bölgelerinden 70 sanatçı ve akademisyenin yanı sıra Kazakistan, Bosna Hersek, Kırgızistan, Azerbaycan ve İran'dan uzmanlar katıldı.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, yaptığı konuşmada, bir milletin sanat yeteneğinin güzel sanatlara verilen değerle ölçüldüğünü söyledi.

Konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur. Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz fakat sanatkar olamazsınız" sözüyle devam eden Alma, "Tarihimize baktığımızda ise Türk milletinin sanattan hiçbir zaman kopmadığını ve günlük yaşantısına daima sanat kattığını görebiliyoruz. Gerek mimaride gerek geleneksel kullanımlarda pek çok tarihi sanat eserine sahip zengin bir milletiz." diye konuştu.

SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven de geleneksel el sanatlarına olan ilginin turizm sektörünün canlanmasıyla arttığını ifade ederek, "Amacımız hem bölgemizin turizm ve yöresel ürünlerde elde ettiği geliri, tanınırlığı, bilinirliği artırmak, markalaşmayı sağlamak hem de bölgemizdeki sosyal yaşantıyı daha renkli, daha canlı hale getirmektir." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Rektör Alma, çalıştayı hazırlayan ekibe teşekkür belgesi verdi.

Daha sonra Kazakistan, Bosna Hersek, Kırgızistan, Azerbaycan ve İran'dan gelen sanatçıların el emeklerinin yer aldığı sergi açıldı.