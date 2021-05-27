"I. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi" Anadolu Üniversitesi'nin paydaşlığında gerçekleştirildi

Ticaret Bakanlığı himayesinde Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği tarafından düzenlenen ve aralarında Anadolu Üniversitesi'nin de bulunduğu 9 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen "I. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi" çevrim içi ortamda gerçekleştirildi. "Salgın ve Sonrası Global Ticaret" temasının işlendiği kongrede 9 üniversiteden 72 akademik bildiri sunumu yapıldı.

Farklı boyutları ile uluslararası gümrük ve ticaret ilişkisinin tartışıldığı kongrenin kapanış oturumunda Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Karahan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal konuşmacısı olarak yer alırken, oturumun moderatörlüğünü ise Kongre Başkanı Prof. Dr. Ersan Öz yaptı.

Prof. Dr. Öz, açılış konuşmasında, "Covid-19 süresince ve sonrasında dünya ticareti ve ekonomisinde bizi neler bekliyor?" sorusunu sorarak konuşmacılardan görüş ve değerlendirmelerini almak üzere öncelikle sözü Prof. Dr. Karahan'a bıraktı.

"Pandemiden kurtulmak için en kritik mesele aşılamayı sürdürmek"

Pandemi öncesi ve sonrası döneme ilişkin verileri ve değerlendirmelerini katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Hatice Karahan, konu hakkında detaylı istatistik bilgiler verdi. Karahan konuşmasının devamında: "Covid-19 aslında sağlığın sınırları, okyanusları aşan uluslararası bir mesele olduğunu da açık bir şekilde gösterdi. Bu nedenle de etkili bir küresel sağlık sistemini kurmanın ve bu yönde sıkı bir uluslararası iş birliğine gitmenin bundan böyle dünya ekonomisinin kaçınılmaz bir önceliği olması gerektiği kanaatindeyim. Tabii bu noktada Türkiye özelinde sevindirici bir gelişme olarak aşılama sürecinin ciddi bir ivme kazanacağına dair haberler de morallerimizi oldukça yükseltiyor. Kısa bir süre içinde nüfusumuzun büyük bir bölümünün bu sürece dahil olmasıyla birlikte ekonomik faaliyetin daha da normalleşen bir seyre kavuşacağına inanıyorum." dedi.

"Kriz döneminde çabuk bir şekilde online ticarete geçildi"

Kongrenin kapanış oturumunda konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Türkiye'nin ve dünyanın serbest piyasa ekonomisine geçişi ve bu süreçte yaşanılanların ticarete etkilerinden bahsetti. Erdal konuşmasının devamında ise, "Covid-19 süreci bir kriz süreci. Kriz yılları elbette sadece Türkiye ekonomisini değil, dünya ekonomilerini de etkileyen bir süreçtir. Kongremiz boyunca bunun etkileri tartışıldı. Bu gibi küresel krizlerde genellikle hizmet sektörü, imalat sektöründen daha hızlı etkileniyor. Ama iyi tarafından bakarsak daha hızlı toparlanıyor. İstatistiklerden Türkiye'de imalat sektöründe de dikkat çekici bir toparlanma olduğu görülüyor ki bu kriz döneminde de çabuk bir şekilde online ticarete geçildi." şeklinde konuştu.

Erdal ayrıca, "Önemli olan krizlerden öğrenerek çıkmak. Önemli krizlerde herkes zarar görür. Bu kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyor. Hele ki sağlıkla ilgili bu tür krizlerde insan kaynakları doğrudan etkilendiği için sektörün, üretimin ve hizmetlerin etkilenmemesi düşünülemez. Ancak Türkiye ekonomisinin de özellikle aşılanma sonrasında hızla toparlanması bekleniyor. Tabii ki bu birazda ticaret yaptığımız partnerler, Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin toparlanması ile de doğrudan ilişkili. Çünkü ticaretimizin yüzde 50'sinden fazlasını Avrupa Birliği ülkeleri ile yapıyoruz." dedi.

E-ticaret verilerine değinildi

Rektör Erdal'ın ardından konuşma yapan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan konuşmasında pandemi döneminde e-ticaret verilerine değindi. Son olarak Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ise Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi gibi kapsamlı bir organizasyonun paydaşı olmasından ve kongre kapanış oturumuna katkı sağlamaktan son derece memnun olduğunu belirtti. Konuşmaların gerçekleştirilmesinin ardından kongre, Prof. Dr. Öz'ün kongreye katılan ve katkı sağlayan kurum ve kişilere teşekkürlerini iletmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR