I. Uluslararası İslâmî ve İnsanî Araştırmalar Sempozyumu Kitabı AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT'a Takdim Edildi - Son Dakika
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I. Uluslararası İslâmî ve İnsanî Araştırmalar Sempozyumu Kitabı AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT'a Takdim Edildi

13.01.2022 11:11
I. Uluslararası İslâmî ve İnsanî Araştırmalar Sempozyumu Kitabı AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT'a Takdim Edildi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ve Irak İmam-ı Azam Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen I. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu kitabı, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT'a takdim edildi.

AİÇÜ İslami İlimler Fakültesi ile Irak İmam-ı Azam Fakültesi'nin 20-21 Kasım 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak ortak düzenlediği "İslam'ın Işığında İnsanî Çalışmalar ve Tarihsel Değişimler" temalı I. Uluslararası İslâmî ve İnsanî Araştırmalar Sempozyumu'na gönderilen bildiriler, makale olarak Irak İmam-ı Azam Fakültesi'nin uluslararası dergisinin 36. sayısında yayımlandı.

Irak İmam-ı Azam Fakültesi Dekanlığı tarafından, ek sayı olarak yayımlanan sempozyum makalelerinin baskısı ile birlikte plaket ve bazı hediyeler, AİÇÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem YERİNDE tarafından AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT'a takdim edildi.

Prof. Dr. KARABULUT, Irak İmam-ı Azam Fakültesi ile ilkini gerçekleştirdikleri I. Uluslararası İslâmî ve İnsanî Araştırmalar Sempozyumu gibi bilimsel işbirliklerin bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

YORUMLAR
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Kasım, İslam, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel I. Uluslararası İslâmî ve İnsanî Araştırmalar Sempozyumu Kitabı AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT'a Takdim Edildi - Son Dakika


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