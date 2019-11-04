Son Dakika Haberleri: İAA uluslararası ilk eğitim programını gerçekleştirdi
Son Dakika Güncel İAA uluslararası ilk eğitim programını gerçekleştirdi

İAA uluslararası ilk eğitim programını gerçekleştirdi

7 saat önce

İslami ilahiyat alanında eğitim kalitesinin artırılması amacıyla Kütahya'da kurulan ve ilahiyat fakültelerine akreditasyon hizmeti verecek olan İlahiyat Akredite Ajansı (İAA), ilk uluslararası katılımlı "akreditasyon ve dış değerlendirici eğitim programı"nı gerçekleştirdi.

İAA uluslararası ilk eğitim programını gerçekleştirdi, System.String[]

İslami ilahiyat alanında eğitim kalitesinin artırılması amacıyla Kütahya'da kurulan ve ilahiyat fakültelerine akreditasyon hizmeti verecek olan İlahiyat Akredite Ajansı (İAA), ilk uluslararası katılımlı "akreditasyon ve dış değerlendirici eğitim programı"nı gerçekleştirdi.

İAA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada dünyada İslam İlahiyatı alanında kurulan ilk kuruluş olma özelliğini taşıdıklarını belirtti.

Ajans olarak düzenledikleri ilk uluslararası eğitim programına Güneydoğu Asya'dan Afrika'ya kadar pek çok bölgedeki ülkeden dekan, dekan yardımcısı, akademik personel ve öğrenci katıldığını kaydeden Aydemir, "Programda İslam ilahiyat eğitimindeki kalitenin önemi üzerinde duruldu. Kalitenin verimliliğe ve şeffaflığa dönüştüğü oranda fayda sağlayacağına değinildi. Ajansımız faaliyetleriyle Türkiye ile İslam dünyası arasındaki ilişkilerine de önemli katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Uluslararasi Reklamcılar Derneği, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:00 Kaynak: AA
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