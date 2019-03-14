Son Dakika Haberleri: Iaaf Çocuk Atletizm" Projesine Yakın Doğu Üniversitesi Ev Sahipliği Yapıyor

Iaaf Çocuk Atletizm" Projesine Yakın Doğu Üniversitesi Ev Sahipliği Yapıyor

1 saat önce

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) 196 ülkede uygulattığı ve dünyadaki en etkin çocuk projesi olan "IAAF Çocuk Atletizmi" projesi, Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek.

Iaaf Çocuk Atletizm
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) 196 ülkede uygulattığı ve dünyadaki en etkin çocuk projesi olan "IAAF Çocuk Atletizmi" projesi, Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu ile Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin işbirliğinde düzenlenecek olan "IAAF Çocuk Atletizm" seminer ve uygulama programı, 15-16 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak. Seminerde, kursiyerlere teori ve uygulama dersleri verilecek. Atletizme olan ilginin artırılmasının amaçlanan proje ile yetenekli çocukların tespit edilip spora devam etmelerini sağlayarak geleceğin şampiyonlarının belirlenmesi hedefleniyor. Yetişmekte olan çocukların en iyi şekilde spor alt yapılarını tamamlayabilmeleri için beden eğitimi öğretmenleri ve Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan öğrencilerin gelişimlerini amaçlayan "IAAF Çocuk Atletizm" projesi, geniş kitlelere ulaşarak eğlenceli atletizm şeklinde uygulanıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:18 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Üvey Anne Şiddeti Kamerada! 8 Yaşındaki Çocuğa Kabusu Yaşattı Fransızlar, Önümüzdeki Sezon Real Madrid'in Forvetinin Kostas Mitroglou Olacağını İddia Etti

A Milli Takımın Rakibi Arnavutluk'un Aday Kadrosu Açıklandı Atletico Madrid Maçından Önce Evra ile Konuşan Ronaldo: Onları Ezeceğiz Kardeşim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 20:00:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iaaf Çocuk Atletizm" Projesine Yakın Doğu Üniversitesi Ev Sahipliği Yapıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]