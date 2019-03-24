Son Dakika Haberleri: Iaaf Çocuk Atletizmi Karar Grubu Toplantısı Elazığ'da Yapıldı

Iaaf Çocuk Atletizmi Karar Grubu Toplantısı Elazığ'da Yapıldı

23 dakika önce

ELAZIĞ (İHA) – Türkiye Atletizm Federasyonu Çocuk Atletizmi Karar Grubu toplantısının ikincisi Elazığ'da yapıldı.

Iaaf Çocuk Atletizmi Karar Grubu Toplantısı Elazığ'da Yapıldı, System.String[]
ELAZIĞ (İHA) – Türkiye Atletizm Federasyonu Çocuk Atletizmi Karar Grubu toplantısının ikincisi Elazığ'da yapıldı.

Türkiye Atletizim Federasyonu Çocuk Atletizmi Karar Gurubu toplantısının ikincisine Elazığ ev sahipliği yaptı. Elazığ Amatör Evi'nde düzenlenen toplantıda, IAAF Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü Necdet Ayaz tarafından çocuk atletizmi hakkında bilgi verildi.

Çocuk atletizminin önemine değinen Türkiye Atletizm Federasyonu Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz, "Çocuk atletizmi, ülkemizin geleceği olan çocukların sağlıklı ve mutlu bireyler olabilmesi için çok faydalı bir proje. Bu bağlamda gerekli olan çalışmalar, dünyadakilerden farklı, ancak çok daha anlamlı uygulayan proje sahibi tarafından da taktir görmüş olan bir çalışma olduğu için mutluyuz. Elazığ'da karar gurubu olarak çocuk atletizminin çalışmalarını değerlendirdik, geleceğe yönelik neler yapılması gerektiğinin toplantıda planladık. Bu projede yaklaşık 34 kişilik bir ekibiz. Bunun yarısına yakını da Elazığlı'dır. Bu bir tesadüftür. Bu arkadaşlarımızın kimi Ankara'da kimi İzmir'de kimi İstanbul'dadır. Ekibimiz taktir ettiğimiz kişilerden oluştuğu için mutluyum. Ayrıca Elazığ'a misafirperverliği için teşekkür ediyoruz" dedi.

IAAF Çocuk Atletizmi toplantısına Koordinatör Necdet Ayaz başkanlık yaparken, Prof.Dr. Oktay Burma, spor yorumcusu Haldun Domaç, Proje Sekreteri Kübra Işlak, İHA Kurumsal Haber Koordinatörü Mehmet Tekin ile danışma grubu üyelerinden Murat Özgüler, Aslan Koç ve Coşkun Kamaç, eğitici grubundan İsa Aydemir, organizasyon grubundan Bülent Tekateş ve Uğur İnceoğlu katıldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:45 Kaynak: İHA

Türkiye, Elazığ, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Benden Olamaz" Deyip DNA Testi Yaptırdı, Çocuğun Babası Bakın Kim Çıktı! Devlete Her Yıl 822 Milyon Avro Arazi Kullanım Kirası Ödeyecek" Alexandra Stan'den Fenerbahçe'nin Kampanyasına Destek Yaşar Alptekin, Hayatını Değiştirmeye Sakıp Sabancı'nın Cenazesinde Karar Vermiş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 11:08:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iaaf Çocuk Atletizmi Karar Grubu Toplantısı Elazığ'da Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]