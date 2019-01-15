Son Dakika Haberleri: Iaaf Dünya Atletizm Şampiyonası Doha 2019 Biletleri Satışta

Iaaf Dünya Atletizm Şampiyonası Doha 2019 Biletleri Satışta

17 dakika önce

Katar'da 27 Eylül-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek IAAF Dünya Atletizm Şampiyonası'nın biletleri satışa çıktı.

Iaaf Dünya Atletizm Şampiyonası Doha 2019 Biletleri Satışta, System.String[]
Katar'da 27 Eylül-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek IAAF Dünya Atletizm Şampiyonası'nın biletleri satışa çıktı.

2014 yılında Katar, 2019 IAAF Dünya Atletizm Şampiyonası için ev sahibi olma yarışını kazandı. Böylece, Eugene (ABD) ve Barcelona'nın (İspanya) arasından sıyrılarak Doha, Atletizm tarihinde bu etkinliğe ev sahipliği yapacak Orta Doğu'daki ilk şehir unvanını kazandı. Etkinlik, 27 Eylül-6 Ekim 2019 tarihleri arasında Khalif Uluslararası Stadyumu'nda gerçekleşecek.

IAAF Dünya Atletizm Şampiyonası Doha 2019, Atletizm Dünya Şampiyonası (WCH) olarak tanımlanıyor ve Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından iki yılda bir düzenleniyor.

Yıllar geçtikçe şampiyona boyut olarak daha da büyüdü ve eklenen birkaç yeni kadınlar yarışmasıyla oluşum farklı bir şekle büründü.

Bir önceki Şampiyona, Ağustos 2017'de, Katar'ın 2019'da etkinliğe ev sahipliği yapmak için bayrağı devraldığı Londra'da gerçekleşti.

Bu etkinlik, dünyanın üçüncü en büyük spor etkinliği olarak 200'den fazla ülke ve 7 milyondan fazla izleyiciye ulaşacak. Organizasyon, 205 ülkeden 3.500 atlet, yaklaşık 10 bin uluslararası konuk, 30.000 küresel izleyici ve 2000'den fazla alanında uzman spor medya temsilcisine ev sahipliği yapacak.

Organizasyonun biletleri IAAF'nin internet sitesi üzerinden satışa sunuldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:09 Kaynak: İHA

Katar, Doha, Atletizm, Spor
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