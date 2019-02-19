İade Talebi Mahkemeden Döndü
17 dakika önce
BRAUNSCHWEIG Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada davacı, Volkswagen'in kendisine otomobili satarken yanlış bilgi verdiğini ve aldattığını gerekçe gösterdi.
BRAUNSCHWEIG Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada davacı, Volkswagen
'in kendisine otomobili satarken yanlış bilgi verdiğini ve aldattığını gerekçe gösterdi. Dokuz yıl önce satın aldığı otomobili iade ederek parasının tümünü talep etti. Mahkeme hakimi, davacının gösterdiği gerekçenin geçerli olmadığına hükmederek davanın da reddine karar verdi. Hakim, davalı tarafın otomobili satarken kandırmaya yönelik bir tutumunun olmadığına hükmetti. Daha önce yerel mahkeme de talebi yerinde bulmayarak reddetmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:00
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