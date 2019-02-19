Son Dakika Haberleri: İade Talebi Mahkemeden Döndü

İade Talebi Mahkemeden Döndü

17 dakika önce

BRAUNSCHWEIG Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada davacı, Volkswagen'in kendisine otomobili satarken yanlış bilgi verdiğini ve aldattığını gerekçe gösterdi.

İade Talebi Mahkemeden Döndü, System.String[]
BRAUNSCHWEIG Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada davacı, Volkswagen'in kendisine otomobili satarken yanlış bilgi verdiğini ve aldattığını gerekçe gösterdi. Dokuz yıl önce satın aldığı otomobili iade ederek parasının tümünü talep etti. Mahkeme hakimi, davacının gösterdiği gerekçenin geçerli olmadığına hükmederek davanın da reddine karar verdi. Hakim, davalı tarafın otomobili satarken kandırmaya yönelik bir tutumunun olmadığına hükmetti. Daha önce yerel mahkeme de talebi yerinde bulmayarak reddetmişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:00 

Volkswagen, Güncel
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