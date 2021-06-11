Iaf ve Euratex Birlikte İki Ayrı Kongre Düzenleme Kararı Aldılar - Son Dakika

Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu IAF ve Avrupa Hazır Giyim ve Tekstil Konfederasyonu Euratex, Covid-19'un sektör üzerindeki etkisini masaya yatırmak için birlikte iki ayrı kongre düzenleme kararı aldılar.

Pandeminin yol açtığı, küresel tedarik zincirindeki bozulmalar, perakendecilerin kaynak dağılımı üzerindeki etkileri, tüketici davranışlarındaki değişimler, çevresel etkiler ve dijitalizasyon gibi etkilerin masaya yatırılacağı etkinliklerin 7-9 Kasım tarihleri arasında Belçika'da düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak: just-style

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü