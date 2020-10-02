Ianis Hagi: "Galatasaray'a karşı oynamak benim ve ailem için çok şey ifade ediyordu"

İskoçya'nın Rangers takımında forma giyen Rumen futbolcu Ianis Hagi, Galatasaray maçıyla ilgili olarak, "Dün gece gerçekten çok özeldi. Galatasaray'a karşı oynamak benim ve ailem için çok şey ifade ediyordu" dedi.

İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, sarı-kırmızılıları 2-1 mağlup ederek gruplara kaldıkları müsabakanın ardından sosyal medya hesabından maçla ilgili paylaşım yaptı. 21 yaşındaki Rumen futbolcu, "Dün gece gerçekten çok özeldi. Galatasaray'a karşı oynamak benim ve ailem için çok şey ifade ediyordu. Rangers Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti. Buna yardım ettiğim için çok mutluyum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL