Ianis Hagi'ye Cagliari talip oldu

Daha önce Fiorentina forması da giyen Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, Serie A'ya dönebilir. Bir dönem Gaziantepspor'u da çalıştıran Cagliari Teknik Direktörü Walter Zenga, Rumen futbolcuyla ilgilendiklerini söyledi.









"ONU TAKIMA GETİRMEK İSTERİM"



Ianis Hagi'nin gelişimini takip ettiğini söyleyen Zenga, "Ianis'in gelişimini üç yıldır izliyorum. Elbette onu Cagliari'ye getirmek isterim" ifadelerini kullandı.



Bonservisi Belçika ekiplerinden Genk'te bulunan 21 yaşındaki futbolcu Ocak ayında İskoç kulübü Rangers'a kiralanmış ve kısa süre içinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.



