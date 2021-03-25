GAZİANTEP - IAS, Kaplan Kardeşler Halı ile anlaştı

Firmaların Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm yolculuğunda duyduğu ihtiyaçları bütünsel yaklaşımla karşılayan Türk teknoloji firması IAS, halı sektörünün önde gelen Kaplan Kardeşler firmasıyla anlaştı.

Firmanın üretim tesisinde düzenlenen programda, IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber ile Kaplan Kardeşler Halı Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan iş birliği amacıyla hazırlanan sözleşmeyi imzaladı.

Karabiber, programda yaptığı konuşmada, Kaplan Kardeşler Halı ile çalışmanın kendilerine büyük fırsat sunduğunu söyledi.

Firmanın Endüstri 4.0'a geçmesini arzuladıklarını ifade eden Karabiber, "Önümüzde sıkı çalışma dönemi var. Bu dönemin sonucunda inşallah başarıya ulaşacağız." dedi.

Selahattin Kaplan ise IAS ile anlaşmalarının en önemli yanının milli ve yerli olması olduğunu dile getirdi.

Daha öncesinde yabancı yazılımlarla çalıştıklarını anımsatan Kaplan, şunları kaydetti:

"Yabancı yazılımlar başarılı olsa da içimize sinmiş değildi. Ama bugün IAS ile yerli ve milli yazılım programımıza imza attık. Üretimimizi her aşamasında daha da geliştirecek, ilerletecek içeriğe sahip. Bizde başarılı olduktan sonra diğer firmalara da referans olarak, tavsiye ederek sektörümüzü yabancı yazılımlardan kurtarmış olacağız. Bu yüzden bugün çok mutluyum."

Kurumsal kaynak planlama, otomasyon, IoT, big data, cloud alanındaki çözümlerini canias4.0 çatısı altında 31 ülkeden 1000'i aşkın müşteri ve 30 bin civarında kullanıcıya hizmet veren IAS, anlaşma sağladığı halı firmasının işlerini kolaylaştıracak, maliyetlerini düşürecek ve verimliliği arttıracak teknoloji ve çözümler geliştirecek.