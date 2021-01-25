IAS'tan 2020'de başarılı performans

Global arenada Türkiye'yi temsil eden Türk teknoloji firması IAS, salgın sürecine rağmen 2020'yi başarı hikayesine çevirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, canias4.0 teknolojileri ana başlığında, caniasERP, IoT, big data, AI, cloud, iasDB, ve caniasIQ başta olmak üzere pek çok teknolojiyi hizmete sunan firma, etkinlik gösterdiği tüm ülkelerde iş hacmini ve satışlarını yüzde 35, ekibini ise yüzde 50 artırdı.

IAS, global arenada başarılı ilerleyişini sürdürüyor. Firma, canias4.0 teknolojileri başlığında bir araya getirdiği caniasERP, IoT, big data, AI, cloud, iasDB, ve caniasIQ gibi teknolojileri ile müşterilerine Endüstri 4.0 yolculuğunda bütünsen çözümler sunuyor.

IAS, Türkiye, Almanya, Hindistan, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirliği ve Güney Kore'de bulunan toplam 12 ofisinin yanı sıra yurt dışındaki iş ortakları ile de tüm dünyada çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber, şunları kaydetti:

"2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen çalışmalarımızda hız kesmedik. Yeni koşullara ve iş yapış şekillerine hızlı şekilde adapte olmayı başardık. Doğru planlama, hızlı adaptasyon ve geliştirdiğimiz ileri teknoloji ürünlerimiz sayesinde bu zorlu süreci başarı ile geçirdik. Bu sayede, 2020 yılında firmamızın cirosunu yüzde 35 arttırırken ekibimizi de yüzde 50 oranında büyüttük.

Günümüzde dijitalleşme ve Endüstri 4.0 ile gündeme gelen teknolojilerin çok daha fazla önem kazandığı aşikar. Pek çok firma bunu bizzat deneyimledi ve yatırımlarını bu yönde yoğunlaştırmaya öncelik verdi. IAS olarak, 2021 yılının da yoğun, zorluklarla dolu ancak bir o kadar da başarılı bir yıl olacağını biliyoruz. Yeni yılda da ilerleyişimizi sürdürecek, operasyonlarımızın hacmini genişleteceğiz. Bu yıl, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde en az yüzde 100 oranında büyümeyi hedefliyoruz ve bu hedef bizim için uzak değil."