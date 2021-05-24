IAS ve Sun-Ka Sungurlu Kağıtçılık iş birliğine gitti

Türkiye'nin en büyük gri karton üreticilerinden Sun-Ka Sungurlu Kağıtçılık, bünyesindeki markası Larton ile iş süreçlerini canias4.0'a emanet etti.

Industrial Application Software'den (IAS) yapılan açıklamaya göre, 1989 yılında kurulan Sun-Ka Sungurlu Kağıtçılık, bünyesindeki diğer marka Larton ile iş süreçlerini canias4.0 ile yönetme kararı aldı.

Çorum Sungurlu'da iki ayrı yerleşkede bulunan fabrikalarıyla Sun-Ka ve Larton markaları, karton köşebent, dilimlenmiş gri karton ve mukavva üretimi gerçekleştiriyor ve koordineli çalışıyor. Ayrıca, yeni yapılmakta olan fabrikalarda canias4.0 projesi ile iki şirketi de kapsayan bazı süreçlerin yönetilmesi hedefleniyor.

IAS ile anlaşmanın hemen ardından hızla çalışmalara başlayan iki şirket, projenin ilk fazını şimdiden başlattı.

"Tüm ihtiyaçlarımıza en hızlı çözümleri canias4.0 teknolojilerinin sunabileceğini anladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sun-Ka ve Larton Şirketleri Bilgi Teknolojileri ve Sistem Müdürü Hakay Taşdemir, firmasının IAS ile anlaşmasının ardından hızlı şekilde projeyi başlattıklarını belirterek, öncesinde yaşadıkları sorunları ve ihtiyaç duydukları çözümleri aktardı.

Daha önce kullandıkları yazılımda istedikleri verimi alamadıklarını vurgulayan Taşdemir, şunları kaydetti:

"Firmamız, yaklaşık 7 yıl önce dijital dönüşüm sürecini başlatmıştı. Bugüne kadar farklı bir dijital çözüm ile iş süreçlerimizi yönetmeye çalıştık. Ancak özellikle üretim tarafında sıkıntılı süreçler yaşıyorduk. Kioks'lardan ve el terminallerinden veri toplamak için harici çözümlere ihtiyaç duyuyorduk. Bu da karmaşaya neden olabiliyordu. Kullandığımız kurumsal kaynak planlama çözümünün cihazlarımızla entegre çalışamıyor olması bir süre sonra sorun haline gelmeye başladı.

Bize tam entegre ve bütüncül çözümler sunabilecek, biz geliştikçe artan ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek bir yazılıma ihtiyacımız vardı. Böylece arayışımız başladı, pek çok firma ile görüştük. Ancak finalde tüm ihtiyaçlarımıza en hızlı çözümleri canias4.0 teknolojilerinin sunabileceğini anladık ve kararımızı verdik."

"CaniasERP'nin firmalara büyük avantajlar sağladığını biliyorduk"

Taşdemir, IAS'ın özellikle üretim konusunda piyasada çok olumlu bir üne sahip olduğunu bildirdi.

Bu alanda kendini kanıtlamış bir firma olduğunu ve caniasERP'nin firmalara büyük avantajlar sağladığını bildiklerini aktaran Taşdemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun yanı sıra web tabanlı çalışabiliyor olması bizim için önemli etkenlerden biri oldu. Tüm bunların yanı sıra tercih döneminde özellikle üretim ve planlama departmanında çalışan arkadaşlarımızın fikirlerini aldık. caniasERP'yi en etkin kullanacak kişiler onlar ve kendilerine en uygun olacak yazılımı seçmek istedik. Onlar da yapılan sunumlarda, en çok caniasERP'nin kullanıcı arayüzlerini ve çalışma prensiplerini uygun gördüler. Tüm bu nedenler birleşince tercihimizi canias4.0'dan yana kullandık. Proje henüz çok yeni, analizlerimizi yapıyoruz. Temiz bir proje olacağına inancımız tam. Gelecekte yaşanabilecek olası problemleri IAS'ın tecrübeli ekipleriyle kolayca çözüme kavuşturabileceğimizi düşünüyoruz."