İASKF'den tüm kulüplere maske desteği

TFF Yönetim Kurulu Üyesi, TASKK ve İASKF Genel Başkanı Ali Düşmez, tüm kulüplere maske dağıtarak korona virüs mücadelesine bir nebze de olsa katkı sunmak istediklerini belirtti.



Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadeleye Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) ve İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (İASKF) Genel Başkanı Ali Düşmez, maske ile destek vereceklerini açıkladı. Konuyla ilgili İASKF'ın internet sitesinden yazılı bir açıklama yapan Düşmez, şu ifadelere yer verdi:



"Dünyamızı ve ülkemizi son derece tehdit eden Koronavirüs, insanlarımızı endişeye sevk etmekte olup bizleri de derin bir üzüntüye sokmaktadır.



Görsel ve yazılı basından edinilen bilgilerde, hızla yayılan koronavirüsün önüne geçebilmenin önerileri olarak "evde kal, hijyenik ortama özen göster " gibi söylemler yanında, maske takmanın da çok önemli olduğu ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığımız ve sağlık kurumlarımızın da son derece hassas uyarıları mevcuttur.



Daha da önemlisi, devletimizin evlerimize kadar ulaştırmaya çalıştığı maskelerin, devletler arasında dahi soruna neden olduğunu haber bültenlerinden de duymaktayız. Bu nedenle, yaptığımız bir çalışma sonrası ücretsiz olarak temin edilen maskelerin, ilçelerimizde bulunan amatör spor kulüplerimize yardımcı olmak maksadıyla yöneticilerimize, sporcularımıza, antrenörlerimize ve ailelerine verilmek üzere dağıtılmasına karar verilmiştir.



Daima rahmetle anacağımız, koronavirüsten dolayı geçtiğimiz günlerde vefat eden Ahmet Karaman kardeşimizin anısına dağıtacağımız maskelerimiz ilçelerimizde bulunan birlik başkanlıklarımız aracılığı ile dağıtılacağından, başkanlarımızın, ilçelerinde bulunan kulüplerimizin taleplerine göre genel sekreter yardımcımız Asim Özdemir'in 05327410177 numaralı telefonuna adres bilgilerinin bildirilmesi halinde maskeler en kısa zamanda ücretsiz olarak ulaştırılacaktır.



Biz bir bütünüz, biz büyük bir aileyiz." - İSTANBUL