İasob'de Uğurtaş, Güven Tazeledi

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nin (İASOB) 17. Olağan Genel Kurulu'nda, Hilmi Uğurtaş güven tazeledi.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nin (İASOB) 17. Olağan Genel Kurulu'nda, Hilmi Uğurtaş güven tazeledi.



Genel kurulun açılışında konuşan Uğurtaş, 10 yıl öncesine kadar atık su, elektrik, yol, doğalgaz, iletişim gibi geleneksel hizmetleri gerçekleştirmesi beklenen OSB'lerin değişen dünyanın koşullarına bağlı olarak bugün işletmelerin rekabet güçlerine destek veren çalışmalar da yürütmesi gerektiğine işaret etti.



Uğurtaş özellikle bölge sanayicisinin istediği ve beklediği yetişmiş insan kaynağının temini açısından Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çok önemli bir misyon yüklendiğini belirterek, "Okulumuz sadece İzmir'de değil tüm Türkiye'de örnek gösterilen bir okul haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından 2018 hesapları ile Yönetim ve Denetim Kurullarının ibralarının gerçekleştirildiği genel kurulda, 2019 yılı faaliyet programı kabul edilerek, bölge bütçesi 547 milyon lira olarak belirlendi.



Hilmi Uğurtaş başkanlığındaki Fatih Uysal, Atilla Baysak, Sinan Atik ve Mehmet Karahaliloğlu'ndan oluşan yönetim kurulu güven tazeledi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nın Cenazesinde, Çileden Çıkaran Anlar

Ünlü İsimler, Zafer Çika'nın Cenaze Törenine Akın Etti

Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sanatçı Demet Akbağ, Gözyaşları İçinde Eşinin Tabutunu Taşıdı