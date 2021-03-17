İasos Antik Kenti için hazırlanan destek protokolü imzalandı - Son Dakika

İasos Antik Kenti için hazırlanan destek protokolü imzalandı

17.03.2021 16:42
İasos Antik Kenti için hazırlanan destek protokolü imzalandı, System.String[]

Muğla'da yürütülen arkeolojik kazılara yardımcı olmak, kentin tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtımını sağlamak, tarih ve kültür değerlerini sevdirmek, gerek ulusal gerekse uluslararası tanıtımına ve gelişimine daha geniş katkı sağlamak amacı ile İasos Antik Kenti için hazırlanan...

Muğla'da yürütülen arkeolojik kazılara yardımcı olmak, kentin tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtımını sağlamak, tarih ve kültür değerlerini sevdirmek, gerek ulusal gerekse uluslararası tanıtımına ve gelişimine daha geniş katkı sağlamak amacı ile İasos Antik Kenti için hazırlanan destek protokolü imzalandı.

Vali Orhan Tavlı Başkanlığında, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanları Özgen Uysal, Suat Esin, Yüksel Aslan, Muğla Turist Rehberleri Odası Başkanı Hamdi Turhan, Milas Müze Müdürü Mehmet Çelebi'nin yanı sıra Kazı Başkanlığını Prof. Dr. Asuman Baldıran'ın yürüttüğü Milas ilçesine bağlı İasos Antik Kenti ile ilgili hazırlanan destek protokolü taraflar arasında imzalandı.

İasos Antik Kentinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Asuman Baldıran'ın bilimsel danışmanlığında 2015 yılında başlayan çalışmalar, 2018 kazı sezonunda Bakanlar kurulu kararıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi adına Prof. Dr. Asuman Baldıran başkanlığında sürdürülüyor.

Vali Orhan Tavlı, Muğla'daki antik kentlerin önemine vurgu yaparak, bu protokol ile Muğla İl Kültür Turizm Müdürlüğünün ilgilendiği antik kentlerin diğer kurumlarla da iş birliği içinde sahip çıkılması için uğraş verdiklerini söyledi.

Toplantının sonunda Kazı Başkanı Prof. Dr. Asuman Baldıran yaptıkları kazılarla ilgili kısa bilgiler sunarak bilgilendirme yaptı. - MUĞLA

İasos Antik Kenti için hazırlanan destek protokolü imzalandı

Mehmet Çelebi, Orhan Tavlı, Turizm, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İasos Antik Kenti için hazırlanan destek protokolü imzalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yozgatlı vatandaşın tasarladığı enteresan maske görenleri şaşkına çevirdi AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı Eski AK Partili vekil HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesini protesto etti, görevliler gelip salondan çıkardı Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Bülent Uygun: Atatürk mezarından kalksa Erdoğan'ı alnından öper Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi
Ülkelerin askıya aldığı AstraZeneca aşısına DSÖ sahip çıktı: Faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli Ülkelerin askıya aldığı AstraZeneca aşısına DSÖ sahip çıktı: Faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli         
17:49
Gençlerbirliği'nde Sefa Yılmaz: Fenerbahçe'nin bireysel yeteneği, yıldızı çok ancak bir sistemleri yok Gençlerbirliği'nde Sefa Yılmaz: Fenerbahçe'nin bireysel yeteneği, yıldızı çok ancak bir sistemleri yok         
17:42
Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir         
17:18
Diyarbakır'da 2 çocuk annesi, boğazına sarılı yazmayla evde ölü bulundu Diyarbakır'da 2 çocuk annesi, boğazına sarılı yazmayla evde ölü bulundu         
16:57
Üniversite bahçesinde insana ait bir kafatası bulundu Üniversite bahçesinde insana ait bir kafatası bulundu         
16:51
Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar         
16:16
Artvin'in Yusufeli ilçesinde feci yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle 60'a yakın eve sıçradı Artvin'in Yusufeli ilçesinde feci yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle 60'a yakın eve sıçradı         
15:52
Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'ndan ilk açıklama: Hiçbir yere gitmiyorum Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'ndan ilk açıklama: Hiçbir yere gitmiyorum         
15:39
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı         
15:33
Yasak aşk yaşayan adamın Yasak aşk yaşayan adamın "Biri karım biri sevgilim" sözü Esra Erol'u çileden çıkardı         
14:12
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor         
12:30
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı         
11:41
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 18:09:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İasos Antik Kenti için hazırlanan destek protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei