IATA'dan Koronavirüs uyarısı: Hava yolu şirketlerinin gelirleri 29,3 milyar dolar azalabilir - Son Dakika
Son Dakika Dünya IATA'dan Koronavirüs uyarısı: Hava yolu şirketlerinin gelirleri 29,3 milyar dolar azalabilir - Son Dakika Dünya

IATA'dan Koronavirüs uyarısı: Hava yolu şirketlerinin gelirleri 29,3 milyar dolar azalabilir

6 saat önce

Merkezi Kanada'nın Montreal kentinde olan IATA son 10 yıldır ilk kez uluslararası seyahate olan talepte düşüş görüldüğünü açıkladı

IATA'dan Koronavirüs uyarısı: Hava yolu şirketlerinin gelirleri 29,3 milyar dolar azalabilir, System.String[]

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), koronavirüs salgını nedeniyle hava yolu şirketlerinin gelirlerinin bu yıl 29,3 milyar dolar seviyesinde azalabileceğini duyurdu.


Merkezi Kanada'nın Montreal kentinde olan IATA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının hava taşımacılığı sektörüne etkisi değerlendirildi.

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Montreal, Kanada, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:37 
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