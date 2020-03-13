IATA: Eğer koronavirüs salgını 2-3 ay daha devam ederse daha fazla hava yolu şirketi iflas edebilir - Son Dakika
Son Dakika Dünya IATA: Eğer koronavirüs salgını 2-3 ay daha devam ederse daha fazla hava yolu şirketi iflas edebilir - Son Dakika Dünya

IATA: Eğer koronavirüs salgını 2-3 ay daha devam ederse daha fazla hava yolu şirketi iflas edebilir

6 saat önce

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, Covid-19 salgınının 2-3 ay daha devam etmesi halinde, daha fazla hava yolu şirketinin iflas edebileceğini, havacılık sektöründe de yeni konsolidasyonlar olabileceğini açıkladı

IATA: Eğer koronavirüs salgını 2-3 ay daha devam ederse daha fazla hava yolu şirketi iflas edebilir, System.String[]

Koronavirüs salgınına karşı ülkelerin bazı uçuşlara sınırlama getirmesi, ve yolcu sayısının büyük oranda düşmesi hava yolu şirketlerini vuruyor.


Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Başkanı Alexandre de Juniac, Covid-19 salgınının 2-3 ay daha devam etmesi halinde, bazı hava yolu şirketlerinin iflas edebileceğini, havacılık sektöründe de yeni konsolidasyonlar olabileceğini açıkladı.

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Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:47 
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