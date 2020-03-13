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IATA: Eğer koronavirüs salgını 2-3 ay daha devam ederse daha fazla hava yolu şirketi iflas edebilir
6 saat önce
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, Covid-19 salgınının 2-3 ay daha devam etmesi halinde, daha fazla hava yolu şirketinin iflas edebileceğini, havacılık sektöründe de yeni konsolidasyonlar olabileceğini açıkladı
Koronavirüs salgınına karşı ülkelerin bazı uçuşlara sınırlama getirmesi, ve yolcu sayısının büyük oranda düşmesi hava yolu şirketlerini vuruyor.
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Başkanı Alexandre de Juniac, Covid-19 salgınının 2-3 ay daha devam etmesi halinde, bazı hava yolu şirketlerinin iflas edebileceğini, havacılık sektöründe de yeni konsolidasyonlar olabileceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:47
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