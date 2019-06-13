Son Dakika Haberleri: IATI ile Sabre'den stratejik ortaklık
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IATI ile Sabre'den stratejik ortaklık

59 dakika önce

IATI'nin seyahat acenteleri Sabre'in GDS pazarına erişim sağlayıp dünyanın her yerinde kişiselleştirilmiş seyahat paketleri satabilecek.

IATI ile Sabre'den stratejik ortaklık, System.String[]
IATI'nin seyahat acenteleri Sabre'in GDS pazarına erişim sağlayıp dünyanın her yerinde kişiselleştirilmiş seyahat paketleri satabilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:53 
er, Ekonomi
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