IATI ile Sabre'den stratejik ortaklık

IATI'nin seyahat acenteleri Sabre'in GDS pazarına erişim sağlayıp dünyanın her yerinde kişiselleştirilmiş seyahat paketleri satabilecek.

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IKEA, Apple'ın 35 bin TL'lik bilgisayarı ile böyle dalga geçti