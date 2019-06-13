IATI ile Sabre'den stratejik ortaklık
59 dakika önce
IATI'nin seyahat acenteleri Sabre'in GDS pazarına erişim sağlayıp dünyanın her yerinde kişiselleştirilmiş seyahat paketleri satabilecek.
IATI'nin seyahat acenteleri Sabre'in GDS pazarına erişim sağlayıp dünyanın her yerinde kişiselleştirilmiş seyahat paketleri satabilecek.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:53
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