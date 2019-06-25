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İAÜ'den 'PEF' teknolojisi alanında iş birliği

1 saat önce

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) ile Alman Gıda Teknolojisi Enstitüsü arasında, sektörde kısaca 'PEF' olarak bilinen 'Pulsed Electric Fields Treatment in Food Industry-Gıda Endüstrisinde Vurgulu Elektrik Alan Teknolojisi' alanında bir iş birliği anlaşması imzalandı.

İAÜ'den 'PEF' teknolojisi alanında iş birliği, System.String[]
İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) ile Alman Gıda Teknolojisi Enstitüsü arasında, sektörde kısaca 'PEF' olarak bilinen 'Pulsed Electric Fields Treatment in Food Industry-Gıda Endüstrisinde Vurgulu Elektrik Alan Teknolojisi' alanında bir iş birliği anlaşması imzalandı.

STAJ İÇİN ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ

İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli ile Vurgulu Elektrik Alan Yönteminin öncülerinden Alman Gıda Teknolojisi Enstitüsü ve DELEA Firmasının CEO su Dr. Ing. Volker Heinz'ın katıldığı törende imzalanan anlaşma kapsamında İAÜ yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin teknik değişim programı ile lisans öğrencilerinin yaz stajları kapsamında değişime katılmaları olanağı bulunuyor.

SANAYİCİ VE ÖĞRENCİLERE 'PEF' SEMİNERİ

İmza töreni öncesinde İAÜ Gıda Araştırmaları Merkezi (GAUM) Müdürü Prof. Dr. Şükrü Karataş ve İAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Aslan'ın organize ettiği PEF ile ilgili seminere çok sayıda sanayici ve öğrenci katıldı. Seminerde Dr. Ing. Volker Heinz Heinz ve Osnabrück Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Stefan Töplf tarafından PEF teknolojisi ile ilgili geniş çapta bilgilendirme yapıldı ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

'PEF' TEKNOLOJİSİ HAKKINDA

Vurgulu elektrik alan teknolojisinin esası, gıdaya mikro saniyelerle ifade edilen, çok küçük zaman dilimlerinde uygulanan yüksek voltajın enzimler ve mikroorganizmalar üzerindeki inaktivasyonu etkisine dayanıyor. PEF sistemi yüksek voltajlı bir vurgu jeneratörü, uygulama odacığı, akış kontrol sistemi, kontrol ve monitör aygıtından oluşuyor. Gıdalarda ısıl işlemin neden olduğu bazı olumsuzluklar bu sistemle minimize edilebiliyor. PEF, geleneksel uygulamalarla karşılaştırıldığında, çok daha az enerjiye ihtiyaç duyması ve zaman açısından çok daha verimli olmasından dolayı tavsiye edilebilecek bir yöntem olarak öne çıkıyor. İşlem süresi saniyenin milyonda biri kadar olan PEF teknolojisiyle harcanan enerji, diğer yöntemlere göre çok daha düşük. Dolayısıyla son derece ekonomik ve çevre dostu bir yöntem olarak görülüyor. PEF teknolojisi aynı zamanda sıvı gıdaların pastörizasyonunda da kullanılabiliyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:56 Kaynak: DHA
İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Güncel
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