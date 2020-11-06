İAÜ ile İstanbul MEM arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

İAÜ ile İstanbul MEM arasında iş birliği protokolü imzalandı

06.11.2020 12:08
İAÜ ile İstanbul MEM arasında iş birliği protokolü imzalandı, System.String[]

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) arasında ölçme ve değerlendirme alanında bir iş birliği protokolü imzalandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) arasında ölçme ve değerlendirme alanında bir iş birliği protokolü imzalandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖDUAM) ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) İstanbul Ölçme ve Değerlendirme Merkezi arasında, 'Ulusal ve Uluslararası Ölçekte Eğitimde Ölçme Değerlendirme Faaliyetlerinin Uygulanması ve Geliştirilmesi' kapsamında bir iş birliği protokolü imzalandı.

TÖRENE KİMLER KATILDI?

İmza törenine üniversiteyi temsilen Rektör Prof. Dr. Yadigar İzmirli, İAÜ ÖDAUM'u temsilen Müdür Prof. Dr. R. Nükhet Çıkrıkçı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü temsilen İstanbul İl Mili Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile MEB İstanbul Ölçme ve Değerlendirme Merkezi'nden yönetici ve yardımcı düzeyinde temsilciler katıldı.

ÖNEMLİ KATKI SAĞLAMASI HEDEFLENİYOR

Protokol hakkında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile ölçme ve değerlendirme kalitesinin artırılması alanında ortak çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Prof. Dr. İzmirli, protokolün her iki kuruma da hayırlı olmasını diledi.

Söz konusu protokol ile taraflar, ulusal ve uluslararası ölçekte araştırma projeleri, eğitim ve seminer çalışmaları hazırlama, koordine etme ve yürütme faaliyetleri gerçekleştirecek. Protokolün konuyla ilgili bilimsel çalışmalara ve eğitimle ilgili uygulamalara önemli katkılar getirmesi bekleniyor.


İAÜ ile İstanbul MEM arasında iş birliği protokolü imzalandı
İAÜ ile İstanbul MEM arasında iş birliği protokolü imzalandı

İstanbul Aydın Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, araştırma, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İAÜ ile İstanbul MEM arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika


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