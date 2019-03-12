İaü'nün Kızları Teniste Namağlup Şampiyon

İstanbul Aydın Üniversitesi Tenis Kadın Takımı, Tenis Süper Lig Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde şampiyonluğa uzandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Tenis Kadın Takımı, Tenis Süper Lig Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde şampiyonluğa uzandı.



İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Tenis Kadın Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından bu yıl 9-12 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Tenis Süper Lig Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon oldu. 2011 yılından bu yana Süper Lig'de mücadele eden İAÜ'nün kadın tenisçileri bu başarıyla, 8 yıldır aralıksız devam ettirdikleri şampiyonluklarına bir yenisini daha eklemiş oldu.



Grup mücadelelerinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Ege Üniversitesi'ni 3-0'lık skorlarla geçen İAÜ Tenis Kadın Takımı yarı finalde Özyeğin Üniversitesi'ni, finalde ise Marmara Üniversitesi'ni yine 3-0'lık sonuçlarla saf dışı bıraktı. İAÜ ekibi böylece hiç maç kaybetmeden şampiyonluğa ulaştı.



8 SENE ARALIKSIZ ŞAMPİYON



Konuyla ilgili konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Pero Duygu Dumangöz öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Kızlarımız 11 yıl içinde önce 2'nci Lig'den 1'inci Lig'e, sonra da 1'inci Lig'den Süper Lig'e yükseldiler. Süper Lig'e çıktığımız 2011 yılından bu yana da aralıksız 8 sene boyunca şampiyonluğu kimseye kaptırmayarak ulaşılması güç bir başarıya imza attılar. İAÜ Tenis Kadın Takımı olarak üniversitemizi en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum."



HEDEF AVRUPA'DA ALTIN MADALYA



Öğr. Gör. Dumangöz ayrıca, Avrupa Üniversite Sporları Birliği'nin (EUSA) düzenlediği 2019 Avrupa Üniversitelerarası Tenis Şampiyonası'nın 20-28 Temmuz 2019 tarihleri arasında Karadağ'da düzenleneceğini hatırlatarak, "En büyük amacımız bu turnuvada altın madalyayı kazanarak Avrupa şampiyonluğunu ülkemize getirmek olacak. Bu hedef için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu. - İstanbul

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