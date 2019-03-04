İaü Sporcuları Üç Kategoride Şampiyonluk Kazandı

İSTANBUL Aydın Üniversitesi (İAÜ) sporcuları düzenlenen Muaythai, Hentbol ve Snowboard müsabakalarında şampiyon oldu.

İSTANBUL Aydın Üniversitesi (İAÜ) sporcuları düzenlenen Muaythai, Hentbol ve Snowboard müsabakalarında şampiyon oldu.



Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) Muaythai Türkiye Şampiyonası, TUSF Koç Spor Fest Kış Oyunları ve ÜNİLİG Hentbol karşılaşmalarında büyük başarılar elde eden İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) sporcuları birçok madalya kazandı.



Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun organize ettiği ve Antalya'da 24 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında düzenlenen Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda İAÜ sporcularından Murat Akalan 63,5 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Ayrıca Muaythai sporcularından Mustafa Muhammet Yiğit 86 kiloda Türkiye İkincisi, Onur Bilim 81 kiloda ve Zeynep Velioğlu 63 buçuk kilo kadınlarda üçüncü oldu. Kadınlarda Wai Kru klasmanında ise İAÜ kadın takımı Türkiye üçüncüsü olarak kupa kaldırdı.



2 GÜMÜŞ MADALYA KAZANDILAR



Erzurum Palandöken'de Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 20 – 24 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Koç Spor Fest Kış Oyunları'nda 45 üniversiteden 600'e yakın sporcunun yarıştığı müsabakalarda öğrenciler bireysel olarak 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Ayrıca Snowboard İstanbul Şampiyonası'nda İAÜ sporcusu Tanzer Pehlivan, İstanbul şampiyonu olarak altın madalya; Meriç Dumlu ise gümüş madalya kazandı.



HENTBOL'DA GRUP ÜÇÜNCÜSÜ OLDULAR



Yapılan tüm müsabakalardan başarıyla dönen İAÜ sporcuları, ÜNİLİG Hentbol karşılaşmalarında da grup 3'ncüsü olmayı başardı. İAÜ Hentbol takımının sporcuları, verdikleri zorlu mücadele sonucunda grup üçüncüsü oldu. - İstanbul

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Beyoğlu'ndaki Yangının Şüphelisi Kaçarken Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Flash TV'nin Kapanma Anı! Ekran Böyle Karardı

Osman Kavala'nın da Aralarında Olduğu 16 Sanıklı Gezi Parkı İddianamesi Kabul Edildi

Deli Yürek'in Güzel Oyuncusu Zeynep Tokuş Yoga Eğitmeni Oldu