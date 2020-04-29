İAÜ vakıf üniversiteleri arasında birinci oldu - Son Dakika

Times Higher Education'un üniversitelerin 2020 yılındaki etki güçlerine göre düzenlediği sıralamada İstanbul Aydın Üniversitesi, 'Yoksulluğa Karşı Çalışmalar' alanında Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında zirvede yer aldı.



Times Higher Education (THE) 2020 dünyanın en iyi üniversitelerini, 'Etki Güçlerine' göre sıraladı. Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini temel alan sıralamada, üniversitelerin toplumsal, çevre ve sosyal gelişme üzerindeki etkileri ölçüldü. Genel sıralamada 85 ülkeden 800'ye yakın üniversiteye yer verildi. İstanbul Aydın Üniversitesi, "Yoksulluğa Karşı Çalışmalar" alanında Türkiye'de vakıf üniversiteleri arasında birinci oldu ve dünyada ilk 200 üniversite arasında yer aldı.



Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri dahilindeki 17 kriter baz alınarak verilerin değerlendirildiği 'Etki Sıralamaları', dünyanın en saygın Uluslararası Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu olan Times Higher Education tarafından gerçekleştirildi. Sıralamanın amacı üniversitelerin toplumsal etkilerini ölçmek.



İstanbul Aydın Üniversitesi "Yoksulluğa Karşı Çalışmalar" alanında Türkiye'de vakıf üniversiteleri arasında birinci oldu ve dünyada ilk 200 üniversite arasında yer aldı. "Temiz Enerji" alanında da vakıf üniversiteleri arasında ikinci olan ve 'İşbirliği Hedefleri' alanında ilk üçe giren İstanbul Aydın Üniversitesi dünya sıralamasında bu alanda da ilk 200 arasında yer aldı.



"Üniversitelerimiz içinde bulundukları toplumdan kendilerini soyutlayamaz"



İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç.Dr. Mustafa Aydın, THE tarafından yapılan bu değerlendirmede alınan derecenin onur verici olduğunu belirterek; "Bilim yuvaları üniversiteler, geleceğimizin teminatları gençlerimizi yetiştirmekle birlikte aynı zamanda bilginin üretildiği yerlerdir. Üniversitelerimiz içinde bulundukları toplumdan kendilerini soyutlayamazlar ve ülkenin sorunlarına kayıtsız kalmamalılar. Yaşadığımız dünya, nüfus artışı, iklim değişikliği, açlık sorunu, çevresel sorunlar ve bugün küresel ölçekte yaşadığımız pandemi gibi pek çok problemle karşı karşıyadır. Sorunların mimarı kim olursa olsun, çözüm tüm bireylerin sorumluluğudur. Üniversitelerimizin de bu anlamda küresel sorunların çözümüne yönelik en büyük umut olduğunu düşünmekteyim. Bu anlamda İAÜ Ailesi olarak, "Yoksulluğa Karşı Çalışmalar" alanında Türkiye'de vakıf üniversiteleri arasında birinci olmak, "Temiz Enerji" alanında da ikinci sırada yer almak bizleri onurlandırdı" dedi.



Times Higher Education Etkililik Sıralaması (Impact Rankings 2020) nedir



Times Yüksek Öğrenim Etki Sıralaması, üniversiteleri Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine göre değerlendiren performans sıralamasıdır. Bu derecelendirme üniversiteleri araştırma performansına göre sıralayan yaygın sıralamalardan farklı olarak toplumsal etkiyi ölçümlemektedir. Sıralama 2020 yılında ikinci kez düzenlenmiş, değerlendirmeye 86 ülkeden toplam yaklaşık 800 üniversite katılmıştır. Sıralama 2020 yılında 86 ülkeden toplam yaklaşık 800 üniversitenin katılımıyla ikinci kez düzenlenmiştir. - İSTANBUL