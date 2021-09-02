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IB Diploma Programı'nda Türkiye'den tarihi başarı - Son Dakika

IB Diploma Programı'nda Türkiye'den tarihi başarı

02.09.2021 09:38
IB Diploma Programı'nda Türkiye'den tarihi başarı, System.String[]

Dünya çapında 2 binden fazla üniversitede geçerli ve en çok tercih edilen lise eğitimi IB Diploma Programı;

Dünya çapında 2 binden fazla üniversitede geçerli ve en çok tercih edilen lise eğitimi IB Diploma Programı; (International Baccalaureate, Uluslararası Bakalorya) 140 ülkede 16-19 yaş aralığındaki bireyleri yüksek öğrenimde başarılı, bilinçli, duyarlı ve küresel dünyanın etkin katılımcıları olmaya hazırlıyor. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı okul birincisi Nur Betül Gayretli, 45 puan üzerinden 44 IB puanı alarak okulun IB serüveninde şimdiye kadar elde edilen en yüksek puana ulaştı.

Manchester Üniversitesi'nden kabul gören Nur Betül Gayretli IB eğitim programı ile ilgili merak edilenleri değerlendirdi. IB eğitimi veren bir okulda hedeflere bağlı bir hayat planlanması gerektiğini ifade eden Nur Betül Gayretli, "Gökkuşağı Koleji gibi IB eğitimi veren kaliteli bir okulda okurken hedeflerinize bağlı bir hayat planlıyorsunuz. Yani bir vizyona sahip olduğunuzu hissedip harekete geçiyorsunuz. Bunun için stratejiler ve planlar kurarak kararlılık göstermeniz gerekiyor. Prensiplerinizi belirlerseniz, kendinizi hazır hisseder ve yüksek motivasyona sahip olursunuz" ifadelerini kullandı.

HEDEF, PLAN VE STRATEJİ BAŞARIYI GETİRDİ

Gayretli, "IB Diploma Programı'nı seçmemi sağlayan en büyük etken İngiltere'ye duyduğum hayranlıktı. Oradaki bir üniversitede okumam için ise uluslararası bir program şarttı. IB Diploma Programı'nı araştırdığımda başarılı, kültürlü ve açık görüşlü öğrenciler yetiştirdiğini gördüm. Bu sebeple bir IBDP öğrencisi oldum. 45 üzerinden 44 puan alıp hayallerimin gerçekleşmesi ile havalara uçtum. Bu süreçte öğretmenlerimin gösterdiği büyük emekleri ve ailemin verdiği desteği unutamam" dedi.

IB ÖDÜLLENDIRİCİ BİR PROGRAM

Nur Betül Gayretli, Uluslararası Bakalorya Diploma Programı ile ilgili de değerlendirmede bulundu:

"Yazılan makaleler ve bitirme tezi (Extended Essay), öğrencilerin yazma, analitik düşünme ve araştırma becerilerini geliştirmelerini sağlıyor. Böylelikle, üniversiteye geçiş yapıldığında makale yazarken hiçbir sorununuz olmuyor ve ortaya kusursuz ödevler koyuyorsunuz. Aynı zamanda IBDP'nin öğrenen profilini (Learner Profile) benimsediğinizde sorgulayan, açık görüşlü, düşünen ve duyarlı kişilik özelliklerine sahip oluyorsunuz. Bu sizi daha özel ve eşsiz bir insan yapıyor."

"DÜNYADA 2000'İ AŞKIN ÜNİVERSİTENİN KAPILARI ARALANIYOR

IB diplomasının uluslararası geçerliliğine vurgu yapan Gayretli, "Uluslararası Bakalorya Diploma Programı'ndan mezun olmadan önceki hedefim İngiltere'deki prestijli, sıralaması yüksek ve kaliteli eğitim kadrosu olan bir üniversiteye gitmekti. Şu an ise QS sıralamasına göre dünyada 27. sıradaki University of Manchester'a kaydımı yaptım, yani hedefime ulaştım. Hedeflerine ulaşmak isteyen bütün öğrenciler IBDP Programı'na başlasın ve minimum skoru, okuyacağı bölümü ya da üniversiteleri seçip hedeflerini belirlesin. Kendini iyi tanıyan bir birey ve sosyal bir dünya vatandaşı olacaklarını düşünüyorum "diye konuştu.


IB Diploma Programı'nda Türkiye'den tarihi başarı
IB Diploma Programı'nda Türkiye'den tarihi başarı
IB Diploma Programı'nda Türkiye'den tarihi başarı

Manchester, England, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel IB Diploma Programı'nda Türkiye'den tarihi başarı - Son Dakika


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