İbadete açılan Mescid-i Nebevi'de 100 bin kişi cuma namazını kıldı - Son Dakika

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun süredir kapatılan Mescid-i Nebevi'de 100 bin kişi cuma namazını kıldı.



Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 74 gün süre boyunca kapanan Mescid-i Nebevi ibadete açıldı. Pazar günü ibadete açılan Mescid-i Nebevi'de bugün ilk cuma namazı kılındı. Mescid-i Nebevi'nin görevlileri, namaz öncesinde kapılarda durarak cuma namazına gelen kişilerin ateşlerini ölçerek içeriye aldı. 100 bin kişinin katıldığı namazda sosyal mesafe kuralına uyuldu ve maske takıldı. Mescid-i Nebevi İşleri Bakanlığı yapılan açıklamada, camin açılmasının ardından bugün kılınan ilk cuma namazına 100 bin kişinin katıldığı ve namazın sağlık kurallarına dikkat edilerek kılındığı ifade edildi. - MEDİNE