İbadethanelere yönelik temizlik ve hijyen çalışmalarına başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle vatandaşların ibadetlerini yerine getirirken herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için ibadethanelere yönelik temizlik ve hijyen çalışmalarına başladı.Bu çalışmalar çerçevesinde vatandaşların ibadetlerini huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla başlatılan ibadethane temizlik çalışmaları Ramazan ayından önce tamamlanacak.

Konuyla ilgili bilgiler veren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Şaban Aşıcı, "Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle Malatya'da sorumluluk alanlarımızda bulunan ibadethanelerde temizlik çalışmalarında başladık. Camiler, Cem Evlerinde ve diğer ibadethanelerin de temizliğini titizlikle yapmaya başladık. Buradaki amacımız vatandaşların ibadetlerini yerine getirirken herhangi bir sıkıntı yaşamamaları ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini geçekleştirmesidir" dedi.

Yapılan ibadethane temizliği ve hijyen çalışmalarını değerlendiren Sümer Cami İmamı Mustafa Kumral, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayından önce temizlik çalışması yapmasının takdire şayan olduğunu söyledi.

Sümer Cami İmamı Mustafa Kumral, "Büyükşehir Belediyemizin Ramazan'dan önce bu çalışmaya başlaması gerçekten takdire şayan bir çalışmadır. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan olmak üzere bu faaliyette emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Bu güzel çalışmaların devamını bekliyoruz. Rabbim hepinizden razı olsun" ifadelerine yer verdi.