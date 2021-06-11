İbadethanelerin Dezenfekte Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Erzincan Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadethanelerde dezenfekte çalışmalarına periyodik bir şekilde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Erzincan Cem Evi, Belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Koronovirüsle mücadele noktasında başarılı bir sınav vermeye devam eden ekipler, normalleşme süresince de rehavete kapılmadan planlanan yerleri sürekli olarak temizlemeye ve dezenfekte etmeye devam ediyor. Şehir genelinde bulunan tüm ibadethaneler bu işlemden geçirilerek vatandaşların temiz ve hijyenik alanlarda ibadet etmeleri sağlanıyor.