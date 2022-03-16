İbadethaneye hakaret eden şahsa re'sen soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi

İbadethaneye hakaret eden şahsa re'sen soruşturma

16.03.2022 13:26
İbadethaneye hakaret eden şahsa re'sen soruşturma

Sosyal medyadan ibadethanelerle ilgili yaptığı yorumlar nedeniyle birçok kullanıcı tarafından CİMER'e şikayet edilen şahıs hakkında 2 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyadan ibadethanelerle ilgili yaptığı yorumlar nedeniyle birçok kullanıcı tarafından CİMER'e şikayet edilen şahıs hakkında 2 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. Zanlının, şehit Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın katillerinden biri olan Şafak Yayla'nın fotoğrafını 'seni çok seviyoruz Şafak' şeklinde paylaştığı da belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformu üzerinden ibadethanelerle ilgili yaptığı yorumlar nedeniyle pek çok kullanıcı tarafından CİMER'e şikayet edilen Furkan Deniz T. hakkında soruşturma başlattı. Hakkında, 'suçu ve suçluyu övme' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılan şüpheli Furkan Deniz T.'nin 15 Mart tarihinde yaptığı paylaşımlara çok sayıda kişi tepki göstermişti.

Öte yandan, hakkında soruşturma başlatılan Furkan Deniz T.'nin Facebook hesabından, görevi başında şehit edilen Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın katillerinden biri olan Şafak Yayla'nın fotoğrafını 'seni çok seviyoruz Şafak' şeklinde paylaştığı da belirlendi.

Şehit savcıyı katleden teröristlerden Şafak Yayla ile firari FETÖ'cü Ahmet Sait Yayla'nın kuzen oldukları ortaya çıkmıştı. Amerika'ya firar eden ve FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle pasaportu iptal edilen Ahmet Sait Yayla, hain darbe girişiminden sonra Amerika'da katıldığı ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki bir oturumda darbe girişiminin arkasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in olmadığını öne sürmüştü. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Sahibinin işaretiyle 2 kişiye saldıran pitbull 'silah' sayıldı Son dakika haberleri... Sahibinin işaretiyle 2 kişiye saldıran pitbull 'silah' sayıldı Konya'da telefon dolandırıcılığı sanıkları hakkında istenen ceza açıklandı Konya'da telefon dolandırıcılığı sanıkları hakkında istenen ceza açıklandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Mehmet Selim Kiraz, Şafak Yayla, Cumhuriyet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İbadethaneye hakaret eden şahsa re'sen soruşturma - Son Dakika


Son Dakika
13:16 Fenerbahçe'nin hocası Kartal: Keşke daha erken gelseydim!
13:15 Temizlik işçisi parkta temizlik yaparken bulduğu içi para ve altın dolu cüzdanı belediye başkanına teslim etti
13:00 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan açıkladı: Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
12:55 Başkan Çebi'den taraftarı heyecanlandıran sözler: Talisca olabilir, neden olmasın? Daha iyisi de olabilir
12:54 Bakan Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun "uyuşturucu baronları" iddiasına sert tepki: Patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz
12:48 Hazine Bakanı'ndan çarpıcı açıklama: Bizi en çok petrol ve emtia fiyatları ile enflasyon yoruyor
12:40 Almanya'da korkunç olay! Ukrayna'daki savaştan kaçan genç kıza toplu cinsel şiddet uygulandı
12:32 Hepsijet çalışanları kazandı: Paket ücretleri artırıldı, yakıt desteği geldi
12:30 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Görüşmeler zorlu geçti ama Ukrayna ile anlaşmaya yakınız
12:18 Ticaret Bakanlığı'ndan çimento sektörüne inceleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 13:36:44. #1.11#
SON DAKİKA: İbadethaneye hakaret eden şahsa re'sen soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement