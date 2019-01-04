Son Dakika Haberleri: İbadi, Yabancı Askerlerin Çekilmesini Görüştü

İbadi, Yabancı Askerlerin Çekilmesini Görüştü

1 saat önce

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman'la Irak'taki yabancı askerlerin sayılarının azaltılmasını görüştü.

İbadi, Yabancı Askerlerin Çekilmesini Görüştü, System.String[]
Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman'la Irak'taki yabancı askerlerin sayılarının azaltılmasını görüştü.

Eski Başbakan ve Zafer Koalisyon Başkanı Haydar el-İbadi'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, İbadi, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman'ı kabul etti. Terör örgütü DEAŞ'a karşı zafer ilanından sonra, Irak'ın imarı için uluslararası toplumun verdiği desteğin devam etmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirmesi gibi konuların ele alındığı belirtilen açıklamada, DEAŞ'ın bitirilmesinin ardından Irak'taki yabancı askeri güçlerin azaltılması konularının görüşüldüğü aktarıldı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın yılbaşı öncesi Irak'ın Anbar ili Ayn El Esad üssündeki Amerikan askerlerini sürpriz bir şekilde ziyaret etmesi Irak'ta tepkilere neden olmuştu. İran'a yakınlığı ile bilinen bazı siyasi taraflar ziyareti eleştirerek, Başbakan Adil Abdülmehdi'den ABD askerlerinin üsleri ve sayısı hakkında açıklama yapmasını istedi. Irak'ta yaklaşık 5 bin Amerikan askeri bulunuyor. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:39 Kaynak: İHA

Bağdat, Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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