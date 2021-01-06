IBAN'sız para transferi Fibabanka'da - Son Dakika

IBAN'sız para transferi Fibabanka'da

06.01.2021 13:55
IBAN'sız para transferi Fibabanka'da, System.String[]

Fibabanka müşterileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) FAST Sistemi ile IBAN numarasına ihtiyaç duymadan sadece telefon numarası, e-posta veya T.C. kimlik numaraları ile 7 gün 24 saat para transferi yapabilecek.

Fibabanka müşterileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) FAST Sistemi ile IBAN numarasına ihtiyaç duymadan sadece telefon numarası, e-posta veya T.C. kimlik numaraları ile 7 gün 24 saat para transferi yapabilecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Fibabanka finansal teknolojilere yaptığı yatırımlarla sektör uygulamalarına entegre olarak müşterilerine hızlı ve kolay çözümler sunmaya devam ediyor.

Fibabanka, TCMB anlık ödeme sistemi olan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) ve KOLAS (Kolay Adres Tanımlama) hizmeti ile müşterilerine IBAN numaraları yerine kolayca hatırlayabilecekleri kişisel bilgilerini kullanarak para transferlerini daha hızlı yapabilme imkanı sağlayacak.

8 Ocak 2021 tarihinde devreye alınacak FAST sistemi ile Fibabanka müşterileri, IBAN numarasını hatırlamaya gerek duymadan Fibabanka Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarında yer alan "Para Transferleri" menüsü altındaki "Kolay Adres" menüsünden, cep telefonu numarası, e-posta adresi ve T.C. kimlik numarası gibi bilgilerini hesaplarına Kolay Adres olarak tanımlayabilecek. Fibabanka müşterileri, Ocak ayı sonundan itibaren işlem başına 1.000 TL'ye kadar Türk lirası para transferlerini 7 gün 24 saat hızlı ve kolayca yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Pazarlama İletişimi, Müşteri Deneyimi ve Dijital Bankacılık Direktörü Deniz Güney, müşterilerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak onlara mükemmel bir bankacılık deneyimi sunabilmek hedefiyle, dijital kanallarına yeni özellikler kazandırmak için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Fibabanka olarak, teknoloji ve dijitalleşmeye verdiğimiz öneme paralel olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hayata geçirdiği bu uygulamayı içinde bulunduğumuz hız ve dijitalleşme çağı için çok değerli görüyoruz. Ayrıca bu uygulamanın şu an için başlangıç olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde FAST'in farklı kullanım alanlarıyla da tanışacağız. Sektörümüzde kullanıcı deneyimini iyileştirecek, hayatı kolaylaştıracak bu uygulamayla müşterilerimize daha hızlı çözüm sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası, Ocak, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi IBAN'sız para transferi Fibabanka'da - Son Dakika Ekonomi


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