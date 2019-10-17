Son Dakika Haberleri: İBB, "11. Kârgir Yapılarda Koruma Ve Onarım Semineri"ne ev sahipliği yapacak
Son Dakika Güncel İBB, '11. Kârgir Yapılarda Koruma Ve Onarım Semineri'ne ev sahipliği yapacak

İBB, "11. Kârgir Yapılarda Koruma Ve Onarım Semineri"ne ev sahipliği yapacak

2 saat önce

İBB KUDEB, koruma alanındaki farklı disiplinlerde çalışan uzmanları bir araya getiren Kârgir Yapılarda Koruma ve Onarım Seminerlerinin 11'incisini 19 – 20 Kasım'da düzenlenecek.

İBB,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB) bünyesinde hizmet veren Taş Eğitim Atölyesi, koruma alanındaki farklı disiplinlerde çalışan uzmanları yeniden bir araya getirecek.

"11. Kârgir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri", İBB'nin ev sahipliğinde 19 – 20 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Yüksek öğretim kurumlarında, kamuda ve özel sektörde koruma alanındaki farklı disiplinlerde çalışan uzmanların bir araya gelmelerini sağlayan seminer, bilgi ve deneyim paylaşımı amacıyla gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:38 Kaynak: Bültenler
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