İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB) bünyesinde hizmet veren Taş Eğitim Atölyesi, koruma alanındaki farklı disiplinlerde çalışan uzmanları yeniden bir araya getirecek.

"11. Kârgir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri", İBB'nin ev sahipliğinde 19 – 20 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Yüksek öğretim kurumlarında, kamuda ve özel sektörde koruma alanındaki farklı disiplinlerde çalışan uzmanların bir araya gelmelerini sağlayan seminer, bilgi ve deneyim paylaşımı amacıyla gerçekleştirilecek.