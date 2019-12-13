İBB '15 GÜN' DEDİ AMA ENGELLİLERİN ÇİLESİ DEVAM EDİYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB '15 GÜN' DEDİ AMA ENGELLİLERİN ÇİLESİ DEVAM EDİYOR - Son Dakika

İBB '15 GÜN' DEDİ AMA ENGELLİLERİN ÇİLESİ DEVAM EDİYOR

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında çalışmayan asansör için "15 gün süre içinde kullanıma açılacaktır" açıklamasına rağmen asansör hala çalışmıyor.

İBB '15 GÜN' DEDİ AMA ENGELLİLERİN ÇİLESİ DEVAM EDİYOR, System.String[]
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında çalışmayan asansör için "15 gün süre içinde kullanıma açılacaktır" açıklamasına rağmen asansör hala çalışmıyor.

Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında engelli ve yaşlıların merdiven çilesi sürüyor. 26 Kasım'da DHA'nın gündeme getirmesi üzerine İBB açıklamada, "Engelli asansörü 7 Kasım 2019 günü bir vatandaşın mahsur kalması neticesinde yapılan kurtarma çalışması sırasında hasar görüp tamir edilemez hale gelmiştir. Menşei yurt dışı olan asansör için hemen sipariş verilmiştir. Asansörün kullanıma açılması için 15 günlük bir süre öngörülmüştür" ifadelerine yer verilmişti.

Ancak geçen süreye rağmen durakta servis dışı olan asansör ve asansöre geçiş yolu için herhangi bir çalışma  yapılmadı. Durağı kullanan engelliler diğer yolcuların yardımı ile merdivenleri çıkmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Merdivenleri çıkarken  zorluk yaşayan kişi

-Çalışmayan asansörden görüntü

-Asansör yolunu tamamen kapatan merdiven

-Engelli rampalarından görüntü

-Arşiv

-26 Kasım'da çekilen görüntümer


- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Küçükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:16 Kaynak: DHA
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