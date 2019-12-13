İbb '15 gün' dedi ama engellilerin çilesi devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İbb '15 gün' dedi ama engellilerin çilesi devam ediyor - Son Dakika

İbb '15 gün' dedi ama engellilerin çilesi devam ediyor

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında çalışmayan asansör için 15 gün süre içinde kullanıma açılacaktır açıklamasına rağmen asansör hala çalışmıyor.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında çalışmayan asansör için 15 gün süre içinde kullanıma açılacaktır açıklamasına rağmen asansör hala çalışmıyor.

Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında engelli ve yaşlıların merdiven çilesi sürüyor. 26 Kasım'da DHA'nın gündeme getirmesi üzerine İBB açıklamada, Engelli asansörü 7 Kasım 2019 günü bir vatandaşın mahsur kalması neticesinde yapılan kurtarma çalışması sırasında hasar görüp tamir edilemez hale gelmiştir. Menşei yurt dışı olan asansör için hemen sipariş verilmiştir. Asansörün kullanıma açılması için 15 günlük bir süre öngörülmüştür ifadelerine yer verilmişti.

Ancak geçen süreye rağmen durakta servis dışı olan asansör ve asansöre geçiş yolu için herhangi bir çalışma yapılmadı. Durağı kullanan engelliler diğer yolcuların yardımı ile merdivenleri çıkmaya devam ediyor.

İbb '15 gün' dedi ama engellilerin çilesi devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:24 Kaynak: DHA
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