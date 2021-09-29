Üye Girişi
İBB 15 yıllık taksi durağını kaldırmaya çalıştı - Son Dakika

İBB 15 yıllık taksi durağını kaldırmaya çalıştı

29.09.2021 10:30
İBB 15 yıllık taksi durağını kaldırmaya çalıştı, System.String[]

Bakırköy Florya Atatürk Orman'ındaki çalışmalara engel olunduğu gerekçesiyle İBB tarafından kaldırılmak istenen taksi durağının çalışanları tepki gösterdi.

Bakırköy Florya Atatürk Orman'ındaki çalışmalara engel olunduğu gerekçesiyle İBB tarafından kaldırılmak istenen taksi durağının çalışanları tepki gösterdi. 15 yıllık durakta işgaliye parasını belediyeye ödediklerini belirten Taksi Durakları Dernek Dayanışma Başkan Yardımcısı Kadri Arabacıoğlu, asıl amacın durakları ortadan kaldırarak aplikasyonlara geçmek olduğunu söyledi.

Bakırköy Florya'daki Atatürk Ormanı yakının yer alan taksi durağı çalışanları kaldırma kararıyla gelen zabıta ekiplerini görünce şoke oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kararına istinaden gelen zabıta ekipleri, durağı ve yanındaki büfeyi kaldıracağını söyledi. Bunun üzerine durama tepki gösteren çalışanlar, 15 yıllık durak olduğunu ve 'işgaliye parasını' Bakırköy Belediyesine ödediklerini belirtti. Ancak yerin İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait olduğu ortaya çıktı.

"İlk incelemede durak çalışmalara engel görünmüyor"

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede durağın çalışmalara engel olmadığını anlatan Durak Yetkilisi Mustafa Özdemir, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü burada bir çalışma yapıyor, giriş kapısı yapacak. Bu çalışma yapılırken, büfe ve taksi durağının çalışmaları engellediğini söylemişler. Büyükşehir belediyesine yazı yazıyor, onlar da bakıyor böyle bir işgal yok ama zabıta müdürlüğüne buranın kaldırılmasını söylüyor. Fakat bizim de 15 yıldan beri anlaşmamız var, işgaliye paramızı Bakırköy Belediyesi'ne ödüyoruz. Burası park ve bahçeler müdürlüğüne ait, gelen arkadaşlar şifahen baktıklarında engel teşkil etmediğini söylediler ama kaldırma kararı olduğu için kaldırmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

Düzenleme beklerken kaldırma kararının geldiğini anlatan durak yetkilisi Özdemir, "21 Eylül'de yazı yazdık, yeniden işgaliyenin düzenlenmesi için müracaat yazımız var. Onları bekliyorduk ama kaldırma kararı ile geldiler, bu kararın durdurulmasını istiyoruz. Bize müddet verilmesi ve büyükşehir ile anlaşmaya yapmamız lazım. Bakırköy Belediyesi'ne verdiğimiz işgaliye parası ne olacak onu da bilmiyorum, neye karşı aldılar onu da bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Asıl amaç durakları kaldırıp, aplikasyona geçmek"

Asıl amacın durakların ortadan kaldırılarak aplikasyonlara geçmek olduğunu anlatan Taksi Durakları Dernek Dayanışma Başkan Yardımcısı Kadri Arabacıoğlu, "Durağımız haksız yere İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından kaldırılıyor. Yazık, burada insanların ekmeğiyle oynanıyor. 25'e yakın araç ve 60'a yakın çalışan var. Bu durağın buradan kaldırılması tamamen hukuksuz gözüküyor. Yazışmalar yapılmış, ek süre istenmiş ama kendi aralarında gerçekleştiremedikleri için boşaltın diyor. Burada park ve bahçeler müdürlüğü, emlak müdürlüğü istişare edemedikleri için, durağı kaldırmak istemişler. Bakırköy Belediyesinin 15 yıldan beri işgaliye aldığı söyleniyor ve 15 yıldan beri bu işgaliye haksız yere alınmış gözüküyor. Neden çünkü, burası büyükşehir belediyesinin yeriyse eğer, Bakırköy Belediyesinin bunu durak yetkililerine bildirmesi gerekiyordu. Siz kirayı bize değil, büyükşehir belediyesine verin ki, yarın öbür gün mağdur olmayın. Bakırköy'de 50 senelik durak bir yıl içinde kapatıldı. Maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda hiç yardımcı olmuyor bize" şeklinde konuştu.

Ek süre alınması için zabıtanın bekleyişi sürüyor. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İBB 15 yıllık taksi durağını kaldırmaya çalıştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda 10:27 Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor 10:20 Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor Alkollü maganda, husumetlisi yerine başkasını vurdu, bıçakla ölüp ölmediğini kontrol etmeye gitti 10:12 Alkollü maganda, husumetlisi yerine başkasını vurdu, bıçakla ölüp ölmediğini kontrol etmeye gitti
TMSF, Nurkay Makina'yı ikinci kez satışa çıkardı 10:06 TMSF, Nurkay Makina'yı ikinci kez satışa çıkardı DSÖ'den tecavüz depremi! Yardıma gittikleri Kongo'da kadınları hamile bıraktılar, Başkan sadece özür dilemekle yetindi 10:01 DSÖ'den tecavüz depremi! Yardıma gittikleri Kongo'da kadınları hamile bıraktılar, Başkan sadece özür dilemekle yetindi Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor 09:40 Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Prof. Akçalı, Sinovac ve BioNTech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi 07:21 Prof. Akçalı, Sinovac ve BioNTech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi 29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi 07:14 29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi

Son Dakika Haberleri
10:29 Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım
10:27 Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda
10:21 Canlı yayında Yaşar Hacısalihoğlu'ndan ünlü hukukçu Ersan Şen'e küfür skandalı: Her b.ktan anlayacaksın değil mi?
10:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her ilde devreye alınacak" dediği yeni düzenlemenin detayları belirlendi
10:11 Alkollü maganda, husumetlisi yerine başkasını vurdu, bıçakla ölüp ölmediğini kontrol etmeye gitti
10:08 MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Araz arasında büyük gerilim
10:04 Cüneyt Çakır, İtalyanları yerden yere vurdu: Maçı mahvettin
09:56 Boyları 4,5 metreye ulaşan yerli ve milli kenevirler hasat için gün sayıyor
09:54 Fatih Terim'den istifa sözleri! Başkan Burak Elmas ile 1.5 saatlik toplantı yaptılar
09:40 Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım         
10:29
Canlı yayında Yaşar Hacısalihoğlu'ndan ünlü hukukçu Ersan Şen'e küfür skandalı: Her b.ktan anlayacaksın değil mi? Canlı yayında Yaşar Hacısalihoğlu'ndan ünlü hukukçu Ersan Şen'e küfür skandalı: Her b.ktan anlayacaksın değil mi?         
10:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her ilde devreye alınacak" dediği yeni düzenlemenin detayları belirlendi         
10:17
MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Araz arasında büyük gerilim MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Araz arasında büyük gerilim         
10:08
Cüneyt Çakır, İtalyanları yerden yere vurdu: Maçı mahvettin Cüneyt Çakır, İtalyanları yerden yere vurdu: Maçı mahvettin         
10:05
Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf         
09:44
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi         
09:09
Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı         
07:18
Ekvador'da cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada 24 kişi öldü, 48 kişi yaralandı Ekvador'da cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada 24 kişi öldü, 48 kişi yaralandı         
01:50
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş         
23:13
Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor         
23:00
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış         
15:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 10:34:28. #1.11#
SON DAKİKA: İBB 15 yıllık taksi durağını kaldırmaya çalıştı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement