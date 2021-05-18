İBB 19 Mayıs'ı pandemi önlemleri çerçevesinde coşku ile kutlamaya hazır - Son Dakika

Etkinlikler kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı bir de tenis gösteri maçı düzenlenecek. 19 Mayıs akşamı ise online platformlardan canlı yayınlanacak Ceza konseri ile bayram coşkusu katlanacak. Öte yandan İBB, Silivri Müjdat Gürsu stadındaki yenileme çalışmalarını tamamladı. Stat, 20 Mayıs'ta İmamoğlu'nun katılacağı törenle açılacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkenin gençliğine armağan ettiği, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl da pandemi şartlarında kutlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), online platformlar üzerinden yayınlanacak etkinlik ve programlarla 19 Mayıs coşkusunu artırmayı hedefliyor. İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen Gençlik Festivaline, Türkiye'nin her yerinden gençler sosyal platformlar üzerinden ücretsiz şekilde katılabilecek. Festival, 19-22 Mayıs tarihleri arasında 4 gün boyunca canlı konserler, sohbetler ve e- spor turnuvalarına sahne olacak.

MİNİ KONSERLER

Etkinlikler kapsamında sevilen sanatçılar canlı yayında konser verecek. 19 Mayıs'ta Eypio; 20 Mayıs'ta Fatma Turgut; 21 Mayıs'ta İlyas Yalçıntaş; 22 Mayıs'ta Feride Hilal Akın en güzel şarkılarını gençlerle birlikte söyleyecek.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan, milli jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, eski milli basketbolcu Sinan Güler, yazar Kaan Sezyum, gazeteci Serdar Kuzuloğlu, komedyen Cem İşçiler, Twitch yayıncısı Jahrein, Youtube yayıncısı Post 42 ekibi ile Youtube yayıncısı Mesut Can Tomay ve Ali Biçim de dev etkinlikte gençlerle buluşacak.

E-SPOR TURNUVALARI

Brawl Stars, Fortnite, Rocket League ve League of Legends turnuvaları ile oyun tutkunlarının üst düzey rekabeti festivali büyük heyecan katacak. Turnuvalarda başarı elde eden oyuncular sürpriz ödüllerin sahibi olacak.

HALİÇ'TE TENİS GÖSTERİ MAÇI

İBB, Bayram coşkusunu artıracak bir de tenis gösteri maçına ev sahipliği yapacak. Haliç'te deniz üzerine kurulacak platformda düzenlenecek tenis müsabakasının kazananı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir gösteri maçı oynayacak. 19 Mayıs'ta saat 15.00'te başlayacak etkinlik, İBB sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanacak.

CEZA KONSERİ İLE COŞKU ARTACAK

19 Mayıs coşkusu,gençler tarafından büyük bir beğeni ile takip edilen Ceza konseri ile devam edecek.Can Bonomo ve Ayben'in de konuk sanatçı olarak katılacağı Ceza konseri 19 Mayıs akşamı saat 21.00'de başlayacak. Konser İBB'nin online platformlarından canlı yayınlanacak.

SİLİVRİ MÜJDAT GÜRSU STADI AÇILIYOR

Öte yandan İBB, Silivri Müjdat Gürsu Stadında yaptığı yenileme çalışmalarını tamamladı. Zemin, alt yapı, mevcut tribün ve sportif alanların yenilendiği statta, iki bin 800 kişi olan seyirci kapasitesi, yeni tribünle birlikte 4 bin 500 kişiye çıkarıldı. Yapılan çalışmalarla FIFA standartlarına uygun hale getirilen stat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılacağı etkinlikle hizmete sunulacak.

2 BİN 800 KİŞİLİK TRİBÜN YENİLENDİ

Tribündeki koltukların değiştirildiği, tribün altında yer alan sporcu odalarının, soyunma odalarının, hakem odalarının ve tüm teknik alt yapının bakımdan geçirildiği statta, mevcuttaki 2 bin 800 kişilik tribünün üzeri kapatıldı. Stat, engelli sporseverlerin de kullanımına uygun hale getirildi. Stada, bakım ve onarım çalışmalarıyla birlikte bin 700 kişilik üzeri kapalı yeni bir tribün daha yapıldı. Dört bin 500 seyirciye ve daha fazla sporcuya ev sahipliği yapabilecek düzeye getirilen stada yeni tribünle birlikte, 16 adet kulüp odası, toplantı odası, ses sistemi ve canlı yayın odası, kondisyon salonu, büfe, personel odası, depo ve 125 araçlık yeni bir otopark kazandırıldı. Tesiste 68×105 metre ölçülerindeki sahanın çevresinde atletizm koşuları ve yürüyüş için tartan pisti yapıldı. Atletlerin ve vatandaşların hizmetine sunulacak koşu parkuru, standartlara uygun hale getirildi.

Yenileme, bakım ve onarım çalışmalarıyla FIFA standartlarına ulaştırılan İBB Silivri Müjdat Gürsu Stadı bölgedeki bir profesyonel ve 19 amatör futbol kulübünün hizmetine sunulacak. Daha önce olduğu gibi Spor İstanbul tarafından işletilmesi planlanan stat, kulüpler için antrenman merkezi ve müsabakalara ev sahipliği yapacak olmasıyla dikkat çekiyor.

TESİSTEKİ DİĞER SPORTİF ALANLAR DA YENİLENECEK

İBB Silivri Müjdat Gürsu stadı açıldıktan sonra tesisin mevcuttaki diğer spor alanlarında da bakım ve onarım çalışması başlatılacak. Yeni spor alanlarının da kazandırılacağı tesisteki iki adet halı saha tamamen yenilenecek ve üzeri kapatılacak. Açık spor alanlarının yerine 350 metrekarelik fitness salonu ve 110 metrekarelik bir stüdyo salon yapılacak. Halı sahalar için sekiz adet soyunma odasının yapılacağı tesiste, mevcuttaki tenis kortları için de dört adet soyunma odası yapılacak. Çalışmalar tamamlandığında alanların aylık bin 500 kişilik kullanım kapasitesi üç bin kişiye çıkmış olacak.