İSTANBUL-TARİHİ PAŞABAHÇE VAPURU MAVİ SULARA GERİ DÖNDÜ

İBB 2010 yılında Şehir Hatları filosundan çıkartılan Paşabahçe Vapuru'nu restore ederek tekrar hizmete kazandırdı. Tarihi Paşabahçe Vapuru, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla düzenlenen etkinlikle tekrardan mavi sulara kavuştu. Paşabahçe Vapuru böylelikle 12 yıl sonra Haliç Tersanesi ile Koç Müzesi arasında ilk seferini yaptı.

Şehir Hatlarında 58 yıl boyunca sefer yapan ve 2010 yılında filodan çıkartılan tarihi Paşabahçe Vapuru, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliç Rasathanesi'nde restore edildi. Paşabahçe Vapuru'nun suya indirilmesi etkinliği bugün saat 18.00'da Haliç Tersanesi İnşa Atölyesi'nde gerçekleşti. Etkinliğe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Gerçekleşen konuşmaların ardından Paşabahçe Vapuru'na geçilerek Haliç Tersanesi'nden Koç Müzesi'ne doğru yol alındı. Seyir halindeyken Şair Sunay Akın tarafından Paşabahçe Vapuru'nun hikayesi yolculara anlatıldı.

Yazar Adil Bali, "Vapuru şu an restore şeklinde görüyoruz ama ben 2017 yılında gördüğümde Paşabahçe Vapuru böyle değildi. Beykoz Belediyesi'nin önünde atıl vaziyette hurdaya çıkartılma aşamasında perişan vaziyette duruyordu. 2017 yılında ben Beykoz Belediyesi'nde gittim ve Paşabahçe'yi gördüm. Kendi bloğumda yazı yazdım. Paşabahçe'nin kurtarılması gerektiğini söyledim. Sonra bu bir kampanyaya dönüştü. 2017 yılında basının desteği ile bir kampanya yürüttük. İstanbulluların desteğiyle bu kampanya büyüdü. Vapurun restoresi çok hoşuma gitti. İstanbullulara hayırlı olsun diyorum. Böyle bir vapurun tekrar İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu ve Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş'ın çabalarıyla tekrar İstanbullulara armağan edilmesinden dolayı kendilerini de kutluyorum" dedi.

"2021 YILINDA HALİÇ TERSANESİNİN CİROSU 132 MİLYON LİRA OLDU"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Paşabahçe Vapuru, 1952 yılında bu şehrin hayatına girmiş ve çok sevilmişti. Hakkında şarkılar, türküler, yaşamın izleri ve az önce ekranda gördüğümüz bu vapurda doğan bir çocuk anılarıyla çok güçlü bir İstanbul hatırasından bahsediyoruz. İstanbul'da denizde ulaşımın payını arttırmak güçlü bir şehir hatları işletmemiz olsun tarihin derinliklerinden gelen neredeyse 200 yıla yakın bir yaşama doğru yaklaşan şehir hatları ve vapur hikayesinin burada yine yüzyıllar boyu devam sağlama noktasında dinamik bir tersanemiz olsun diyebileceğimize herhalde gidenler düşünmemişti. Haliç Tersanesi devralındığında değerli genel başkanım, değerli konuklar 2019 yılı sonunda cirosu 1 milyon liraydı. Geçen yıl itibariyle bunun 132 milyon liraya çıkarttık. Yani burası bir gemi inşa edemez hale gelmişti ama artık kendi deniz taksilerini üreten birçok kompozit yolcu gemisinden römorköre kılavuz tekne inşasına kadar geleceğe dönük fırsatlarını ortaya koyan önemli bir imalat yapan tersaneye döndü" diye konuştu.

"EKREM BAŞKAN ENEGELLERİ AŞMAKTA ÇOK BAŞARILI"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yöneticilerin kendi yaşadıkları ve yönettikleri şehre yabancılaşmaması gerektiğini belirterek, "Bu bağlamda İBB başkanımızın İstanbul'un tarihini yeniden restore edip ortaya çıkarması olağanüstü bir olay. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Bey gerçekten de büyük bir özveriyle İstanbullulara hizmet etmek istiyor. Kendisi ve kadrosuyla beraber olağanüstü çaba harcıyor. Engellerin çıkarıldığını biliyorum. Zorlukların çıkarıldığını biliyorum. Ama Ekrem Başkan bir konuda çok başarılı. Bütün engelleri aşıp amaca ulaşma konusunda son derece başarılı. Aynı anda 10 büyük metro inşaatını yapan dünyada başka bir metropol yok. Bunların tamamı durmuştu ama şimdi buralarda harıl harıl insanlar çalışıyorlar. İstanbullulara hizmet etmek için" dedi.

- İstanbul