İBB "2020 Beethoven Yılı"na özel 3 konser düzenleyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB '2020 Beethoven Yılı'na özel 3 konser düzenleyecek - Son Dakika

İBB "2020 Beethoven Yılı"na özel 3 konser düzenleyecek

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) "2020 Beethoven Yılı"na özel 3 konser gerçekleştirecek.

İBB

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) "2020 Beethoven Yılı"na özel 3 konser gerçekleştirecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, "Dünyanın en popüler bestecisi" olarak nitelendirilen Ludwig van Beethoven'ın 250. doğum yılı dolayısıyla 2020, dünyada "Beethoven Yılı" olarak çeşitli etkinliklerle kullanılıyor.

Bu kapsamda, Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası, Sultangazi, Kartal ve Bakırköy'deki İBB'ye bağlı kültür merkezlerinde, "5. Senfoni: Kader Kapıyı Çalmıyor" başlığıyla 3 konser verecek.

CRR Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur şefliğinde gerçekleştirilecek konserler öncesi, Mansur dinleyicilerle Beethoven ve eseri 5. Senfoni üzerine bir söyleşi yapacak.

Konserler kapsamında CRR Senfoni Orkestrası, 27 Aralık'ta Kartal İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde, 29 Aralık'ta Bakırköy İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde, 30 Aralık'ta ise Sultangazi İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezinde İstanbullu müzikseverlerle bir araya gelecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sultangazi, Beethoven, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:42 Kaynak: AA
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