İBB, 278 yeni zabıta alımı için başlattığı süreci tüm şeffaflığıyla sürdürüyor - Son Dakika

Açılan kadro sayısının 5 katı kadar adayın davet edildiği süreçte uygulama sınavları aşamasına geçildi. İlk sınavda 50 olan kadın zabıta kontenjanı ise bu kez 60 olarak belirlendi. Yönetmelikteki ölçütler uyarınca adil, şeffaf ve liyakate dayalı yürütülen sınav süreci 6 Ağustos'ta son bulacak.

Açılan kadrolara yapılan başvurular ise sadece İstanbul ile sınırlı kalmadı. Türkiye'nin dört bir yanından yoğun bir başvuru alındı.

İşe alınacak kişi sayısının 5 katı aday ile başlatılan süreçte, ilk etapta, yazılı sınav yapıldı. KPSS puanlarına göre sınava hak girmeye kazanan adayların yazılı sınav sürecinin tamamı kamera kaydına alınarak, ölçme ve değerlendirme bilimine göre liyakat esaslarıyla yürütüldü. Pandemi koşulları ve güvenlik tedbirleri son derece titizlikle uygulandı.

KADINLARA 60 KONTENJAN

Yazılının ardından 12 Temmuz'da uygulama sınavları başladı. Uygulama sınavları, İBB Zabıta Müdürlüğü'nün Çırpıcı Ek Hizmet Binası'nda 6 Ağustos'a kadar sürecek. Ocak ayında gerçekleşen sınavda 50 olan kadın zabıta kontenjanı ise bu sınavla birlikte 60'a yükseltildi. Böylece İBB Zabıtası içinde kadın emeğinden daha etkin yararlanmanın yolu açıldı.

YÖNETMELİKTEKİ KRİTERLER UYGULANIYOR

Adayları yönetmeliklerdeki ölçütlere göre belirlediklerine dikkat çeken İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Nurcan Alan, "gençlere başarılar" diledi ve şu ifadelerde bulundu:

"Ülkemiz gerçekten zor şartlardan geçiyor. Şu an çok yüksek oranda işsizliğin olduğu, özellikle genç nüfusun işsiz olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu fiziksel güçlerini ve beyin güçlerini kullanmaları gereken çağda işsiz bir sürü gencimiz var. Onlara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak aynı zamanda iş imkânı sağlamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla. Kadrolarımız gençleşiyor günden güne. Bu yıl ikincisini yapmış olduğumuz zabıta sınavımız. Diğerine ocak ayında başlamıştık. Şu an temmuz ayındayız. Temmuz ayında ikinci sınavlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bütün gençlere başarılar diliyorum. Hayat hiç kolay değil ama onlar da tabi ki zoru başaracaklar. Sınavlarımız KPSS sınavlarına girmiş adaylardan, "turkiye.gov.tr" üzerinden başvuruları alınarak tamamen şeffaf bir yöntemle alınıyor. Aynı zamanda kadın kontenjanına da ağırlık veriyoruz. Birçok sınavımızda yaptığımız gibi bu sınavımızda da aynı şekilde kadın kontenjanlarımıza yer verdik."

İSTANBUL'A GÜÇ KATACAĞIZ

Açtıkları kadrolara çok yoğun başvuru yapıldığını belirten İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy da şu hususlara değindi:

"Biz, eşit adil ve liyakatli bir sınav yapıyoruz. Gençlere örnek olmak istiyoruz. Gençlere umut olmak istiyoruz. Gençlere bir ışık olmak istiyoruz. Her kim yüksek puan alırsa, çalışırsa, emeğinin karşılığını mutlaka burada alacak ve zabıta teşkilatımıza katılacak. Hem nitelik olarak hem nicelik olarak bizlere güç katacak, İstanbul'a güç katacak."

ADAYLARIN TORPİL KAYGISI YOK

Görüşlerini paylaşan zabıta personeli adayları, İBB'nin işe alım sürecinin adil, şeffaf ve torpilsiz olduğu yönünde ifadeler kullandı. Yazılı sınav ve parkurdaki performansa göre değerlendirmelerde bulunuluyor olmasının yarattığı güvene dikkat çekti. Özellikle kadın adaylar, İBB tarafından kendilerine özel kontenjan ayrılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.