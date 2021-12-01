İBB, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için özel etkinlikler gerçekleştirecek - Son Dakika

İBB kültür merkezleri de konserler, atölyeler ve tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 'Dünya Engelliler Günü'nün farkındalığını geliştirmek için özel organizasyonlar düzenleyecek. İBB Fatih Spor Kompleksi'nde 2 Aralık 2021 Perşembe günü Türk sporunun üç köklü kulübünün sporcuları sahaya çıkacak. Avcılar'da engelli birey ve ailelerinin buluşacağı organizasyonda, İBB'nin 'Engelli Haritası' projesini tanıtılacak. İBB'ye bağlı kültür merkezlerinde de ücretsiz etkinlikler düzenlenecek.

İBB'DEN ENGELLİ HARİTASI

İBB, Avcılar Belediyesi ile birlikte önemli bir etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Engelli birey ve aileleri ile bir araya gelinecek organizasyonda, İBB'nin Engelli Haritası' projesi tanıtılacak. Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak proje sayesinde, vatandaşların ihtiyaç analizleri sağlıklı şekilde yapılabilecek. Diğer yandan olası afet durumlarında, kişilere daha hızlı ulaşabilmesi mümkün olacak.

Sivil toplum kuruluşlarının da katılacağı organizasyonda, İBB Engelliler Müdürlüğü'nün İSEMX müzik grubu sahne alacak. Engelli ressamların eserlerinin de sergileneceği etkinlik, Avcılar Deniz Köşkler Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşecek.

DOSTLUK KUPASI

İstanbul'un üç büyük takımı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray İBB Fatih Spor Kompleksi'nde bir araya gelecek. Üç kulübün tekerlekli sandalye basketbol takımları saat 13.00'te birbirlerine karşı mücadele edecek. Skor tabelasının aktif edilmeyeceği karşılaşmalarda kazanan dostluk olacak. Etkinliğin sonunda katılımcı kulüplerin yöneticilerine, takım kaptanlarına ve sporcularına; kupa, madalya ve plaket verilecek.

ÜCRETSİZ KONSERLER

İBB, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için konserler, atölyeler ve tiyatro oyunlarıyla İstanbulluları ağırlayacak. İBB'ye bağlı kültür merkezlerinde gerçekleşecek etkinlikler ücretsiz olarak izlenebilecek.

ZABITADAN 'HİPOTERAPİ' ETKİNLİĞİ

İBB, 3 Aralık'ta Kemerburgaz Kent Ormanı'nda engelli çocuklara yönelik hipoterapi (atla tedavi) etkinliği düzenleyecek. İBB'nin Atlı Zabıta Ekipleri ile uzman eğitmenler gözetiminde gerçekleşecek etkinlikte, engelli çocuklar ata bindirilerek gezdirilecek. Farkındalık oluşturması amaçlanan etkinlik saat 11.00'de başlayacak.