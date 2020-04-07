İBB 3 günde 180 bin maske dağıttı - Son Dakika

İBB 3 günde 180 bin maske dağıttı
6 saat önce
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri, 3 günde yaklaşık 180 bin maske dağıttıklarını, ellerinde dağıtacak maske olmadığını söyledi.
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri, 3 günde yaklaşık 180 bin maske dağıttıklarını, ellerinde dağıtacak maske olmadığını söyledi. Yetkililer ellerinde bulunan maskelerin de ilgili İBB saha personeline yetecek kadar olduğunu belirtti.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:47 Kaynak: DHA
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