İBB 3 günde 180 bin maske dağıttı - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri, 3 günde yaklaşık 180 bin maske dağıttıklarını, ellerinde dağıtacak maske olmadığını söyledi. Yetkililer ellerinde bulunan maskelerin de ilgili İBB saha personeline yetecek kadar olduğunu belirtti.

- İstanbul