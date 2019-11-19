İBB 30 bin üniversite öğrencisine eğitim yardımı yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 bin üniversite öğrencisine yıllık 3 bin 200 lira eğitim yardımında bulunacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre 18 Kasım'da, "gencuniversiteli.ibb.istanbul" sitesi üzerinden alınmaya başlanan başvurular, 24 Kasım'da sona erecek.

Eğitim yardımı almak isteyen 25 yaşını aşmamış TC vatandaşı üniversite öğrencisinin, kendisinin ya da ailesinin İstanbul'da ikamet etmesi, devlet üniversitesinde okuması, vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burs kazanması, Kredi Yurtlar Kurumundan ise burs almaması gerekiyor.

Açık öğretim fakültelerinde okuyanlar, uzaktan eğitim görenler, üniversite son sınıfta olanlar, yüz kızartıcı bir eylem nedeniyle disiplin cezası alan veya hüküm giyenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Eğitim yardımının gelecek yıl devamı için yıl sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60, 4 üzerinden 2,50 olması şartı da aranacak.

27 Kasım'da açıklanacak

İBB'nin eğitim yardımı yapılacak gençler için hazırladığı değerlendirme sistemine göre, öğrencinin ihtiyaç sahibi olma durumunun yanı sıra kendisinde veya ailesinde engellilik durumu, aile kişi sayısı, ailedeki öğrenci sayısı, ebeveyn vefatı-boşanma bilgileri gibi kriterler de dikkate alınacak. Başvuranlar arasında puantaj sistemi ile sıralama yapılacak ve dezavantajlılık listesinde ilk 30 bine giren öğrenciler, eğitim yardımı almaya hak kazanacak.

Başvurular, bu kriterlerle 25 ve 26 Kasım'da değerlendirilecek. 27 Kasım'da eğitim yardımı almaya hak kazanan asil öğrenci listesi ilan edilecek. Asil listede bulunan öğrenciler belgelerini 28 Kasım-3 Aralık'ta teslim edecek. Tüm süreçlerin tamamlanmasının ardından 12 ve 13 Aralık'ta ilk ödemeler yapılacak. Eğitim yardımı almaya hak kazanan her öğrenciye yıllık 3 bin 200 lira verilecek.